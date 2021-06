https://mundo.sputniknews.com/20210630/la-republica-checa-admite-falta-de-pruebas-de-las-explosiones-en-sus-arsenales-1113660095.html

La República Checa admite falta de pruebas de las explosiones en sus arsenales

PRAGA (Sputnik) — La policía checa reconoció que no tiene evidencias suficientes para iniciar un proceso por las explosiones que se produjeron en 2014 en dos... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"Hasta el momento no contamos con pruebas suficientes para abrir una causa penal", dijo a una emisora local el jefe de la dirección contra el crimen organizado, Jiri Mazanek.El 17 de abril, Babis acusó sin pruebas a la inteligencia rusa de las explosiones que se produjeron en dos arsenales en la localidad de Vrbetice en 2014. Si bien en su momento las autoridades establecieron que las detonaciones se habían producido por negligencias.Mazanek negó que su país haya recibido información de las agencias de espionaje extranjeras.Según la nueva narrativa checa, dos supuestos agentes rusos estarían implicados en los sucesos.Mazanek admitió que la versión comenzó a estudiarse desde enero de 2020 cuando el caso fue entregado a un nuevo investigador.El jefe policial indicó que los anteriores investigadores no estaban motivados lo suficiente y habían cometido una serie de errores en todos estos años.La nueva versión de esos hechos de hace siete años es la única válida en la actualidad, subrayó Mazanek, contradiciendo al presidente del país, Milos Zeman, quien declaró que se manejan varias líneas de investigación de lo ocurrido.Las acusaciones sin pruebas del primer ministro Babis desataron una crisis diplomática. Praga expulsó a 18 diplomáticos rusos y Moscú respondió señalándole la puerta de salida a 20 diplomáticos checos.El escándalo de las explosiones salpicó al empresario búlgaro Emilian Gebrev, al que el periódico estadounidense The New York Times calificó como "traficante de armas". Según ese diario, Grebev admitió que había vendido armas a Ucrania en pleno conflicto armado con las milicias de Donbás.Desde Rusia instaron a la Unión Europea a investigar el comercio de armas de sus Estados miembros, en particular de Bulgaria.

