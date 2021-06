La pandemia no detiene la celebración de San Pedro en las calles de Venezuela

"Es la primera vez en tantos años que el obispo no oficia la Parranda de San Pedro, (pero) no por eso deja de ser la parranda de San Pedro de Guarenas (…), no por eso dejamos ser lo que somos, la parranda nació en Guarenas, en la Hacienda de San Pedro", dijo Antonio Nuñez, uno de los participantes en el acto.