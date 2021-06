La Fiscalía de Suiza investiga la actividad ilícita de la Gunvor Group en Ecuador

https://mundo.sputniknews.com/20210630/la-fiscalia-de-suiza-investiga-la-actividad-ilicita-de-la-gunvor-group-en-ecuador-1113680529.html

ZÚRICH (Sputnik) — La Fiscalía General de Suiza está investigando las actividades de Gunvor Group, uno de los mayores comerciantes de energía, con el objetivo... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"La oficina del fiscal general de Suiza inició una investigación criminal basada, entre otras cosas, en documentos judiciales emitidos durante un proceso penal realizado por las autoridades de EEUU", destaca el documento.Destaca que Washington investiga "el supuesto soborno de funcionarios públicos ecuatorianos y el lavado de dinero, presuntamente cometido por un exempleado de un grupo de empresas de comercio de productos básicos con sede, en particular, en Ginebra".La Fiscalía suiza no precisó a los sospechosos, calificándolos de "grupo de empresas de comercio de materias primas", sin embargo, los medios de comunicación apuntan a la Gunvor Group.Según su información, en abril de 2021, un empleado de la empresa se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de haber destinado a las autoridades ecuatorianas más de 22 millones de dólares a cambio de contratos lucrativos con la petrolera ecuatoriana Petroecuador.Los fiscales suizos tienen la intención de averiguar si se podrían haber cometido delitos en el territorio de la Confederación. La Fiscalía anunció que abrió una causa penal contra personas no identificadas, por sospecha de soborno contra funcionarios públicos extranjeros.

