La extraña estructura que dejó al descubierto la bajante del río Paraná en Argentina | Vídeos

La histórica bajante de una de las principales arterias fluviales de Argentina, el río Paraná dejó a la vista una gigantesca construcción parecida al lomo de... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la estructura del Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis, que une las ciudades de Paraná y Santa Fe, capitales de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe respectivamente.La caída del nivel de las aguas hizo que la malla de contención que cubre el Túnel Subfluvial quedara expuesta. Las autoridades del ente que administra la navegación por el Paraná informaron, sin embargo, que el túnel no corre riesgo, pero recomendaron no caminar por encima de la estructura.Augusto Cortés, director técnico del enlace entre las dos ciudades, explicó que la cubierta protectora tiene una extensión de 900 metros sobre el túnel principal, que está a 12 metros de profundidad, y aseguró que "no hay riesgo que por la bajante histórica el túnel se vea afectado". Tampoco hay peligro para la navegación comercial porque las barcazas están informadas, pero para las embarcaciones de recreo o de pesca se puede generar "algún inconveniente", agregó.Lo que se ve resurgir de las aguas es la estructura formada por tres capas de resina poliéster reforzadas con lana de vidrio diseñadas para impermeabilizar los tubos de cemento, canto rodado y hierro.El túnel tiene una longitud de 2.397 metros, además de las rampas de acceso. En su cota más profunda, el techo se encuentra a unos 32 metros bajo la superficie. La conexión vial entre Paraná y Santa Fe es recorrida por alrededor de 10.000 vehículos diarios.La extraña aparición ha sido provocada por la bajante extrema del río Paraná. En la provincia de Corrientes, al norte de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, se ha llegado al peor promedio mensual en 120 años, según informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la represa del mismo nombre construida en la frontera entre Argentina y Paraguay . En junio, el caudal afluente promedio fue de 6.200 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio en ese mes de la serie 1901-2020 es 12.625 metros cúbicos por segundo, remarcaron.Los valores están asociados a la escasez de precipitaciones en la cuenca del río Paraná en territorio argentino y brasileño, para el período julio 2020-mayo 2021, observaron desde el organismo."Los principales reservorios emplazados en la cuenca del río Paraná, en territorio brasileño, se encuentran con un almacenamiento ponderado próximo al 38%", informaron.

