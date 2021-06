https://mundo.sputniknews.com/20210630/kremlin-a-los-rusos-les-interesan-mas-los-asuntos-internos-que-la-cumbre-biden-putin-1113661401.html

Kremlin: a los rusos les interesan más los asuntos internos que la cumbre Biden-Putin

Kremlin: a los rusos les interesan más los asuntos internos que la cumbre Biden-Putin

MOSCÚ (Sputnik) — La reunión entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden, es un acontecimiento importante, pero no el principal para los... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Al responder a la interrogante del Canal 1 de la televisión rusa de si la cumbre Rusia-EEUU figura entre las preguntas que los rusos hacen durante la línea directa con Putin, Peskov señaló: "No creo que los rusos la acojan como el acontecimiento principal. Es un acontecimiento importante, pero no el principal. Pienso que el desarrollo de nuestro país, la salida de la crisis, etc. les parecen más importantes que los asuntos internacionales".Al caracterizar las relaciones entre Moscú y Washington después de la cumbre de Ginebra, el portavoz constató que EEUU no ha renunciado a su política de contener a Rusia.El portavoz del Kremlin recordó que Putin en numerosas ocasiones habló de la disposición de Rusia de avanzar en las relaciones bilaterales en el grado en que la otra parte esté dispuesta a hacerlo.El 16 de junio se celebró la primera reunión de los mandatarios de Rusia y EEUU. A su cierre Putin declaró haber acordado con Biden iniciar consultas sobre la estabilidad estratégica a nivel de los respectivos departamentos de ambos países, además constató que EEUU y Rusia comprenden su especial responsabilidad por el mantenimiento de la estabilidad estratégica en el mundo.Apoyo a empresas y ciudadanos rusosEl portavoz del Kremlin también destacó el efecto positivo de las medidas gubernamentales para apoyar a las empresas y los ciudadanos de Rusia.Agregó que la actitud de los ciudadanos ahora "no es tan negativa, como en diciembre".Precisó que los ciudadanos envían para la línea directa con el presidente del país las preguntas relacionadas con las consecuencias de la pandemia del coronavirus, incluidos la disminución de los ingresos y el crecimiento del paro.Según el portavoz, los programas gubernamentales encaminados a la lucha contra el desempleo, así como al apoyo a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, están dando resultados.Este 30 de junio el mandatario ruso celebra la línea directa anual para responder a las preguntas de los ciudadanos rusos.

