Familia de militante fallecido acusa a Perú Libre de aprovecharse políticamente del hecho

LIMA (Sputnik) — Familiares del fallecido militante de Perú Libre (izquierda), Zacarías Meneses, denunciaron que el partido que postula por la presidencia del... 30.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo, se está disputando la presidencia del país contra Fuerza Popular, con su candidata Keiko Fujimori.El 29 de junio, la agrupación izquierdista denunció que el militante falleció a consecuencia de enfrentamientos violentos con simpatizantes de Fuerza Popular, cuando ambos bandos se encontraron, el 24 de junio, en el frontis de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), apoyando el triunfo en el balotaje de sus respectivos candidatos.Esta versión ha sido desmentida por los deudos del fallecido, quien murió de cirrosis hepática, según informó el Hospital Dos de Mayo de Lima, nosocomio en donde falleció días después de haber sido internado de emergencia.La hija del militante declaró que la familia no aceptó que se practique necropsia al cadáver pues se trata de un caso de "muerte natural" en la que "no hay nada que investigar".Perú Libre no emitió ningún pronunciamiento.Actualmente, Perú Libre y Fuerza Popular están a la espera de que el JNE resuelva algunos pedidos de nulidad de actas para declarar a un nuevo presidente para el periodo 2021-2026.

perú

elecciones generales en perú (2021), perú