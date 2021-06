https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-ultimo-adios-a-la-peseta-1113673797.html

El último adiós a la peseta

El último adiós a la peseta

MADRID (Sputnik) — El 1 de enero de 1999 el euro se convirtió en la moneda de curso legal en España y tres años más tarde, en 2002, entró en circulación de... 30.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-30T17:15+0000

2021-06-30T17:15+0000

2021-06-30T17:16+0000

dinero

banco de españa

españa

monedas

euro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106691/89/1066918994_0:105:2049:1257_1920x0_80_0_0_0f0ca1dc225da47a63e419ffa4f0284d.jpg

Este 30 de junio, casi 20 años después, el Banco de España cierra el plazo para que los ciudadanos puedan entregar billetes y monedas de la antigua divisa para cambiarlas por euros.Pese a disponer de dos décadas de margen, muchos ciudadanos esperaron hasta el último momento. En consecuencia, las sucursales del Banco de España llevan varios días registrando largas colas y aglomeraciones, hasta el punto de que muchos ciudadanos no pudieron hacer el trámite por la incapacidad de la administración para atender a todos.En sus manos sostiene un tarro de guisantes lleno de monedas. Calcula que al cambio serán unos cinco euros, pero no lo sabe porque no es su dinero. Según cuenta a Sputnik, el tarro de guisantes es "un regalo" de una de las personas que se tuvo que ir sin poder sumarse a la cola.Él está allí para cambiar un sobre con casi 120.000 pesetas, algo más de 700 euros. "El dinero apareció en casa de mi madre, que falleció hace poco. Lo encontramos debajo del sofá cuando limpiábamos. Son billetes que están un poco podridos y mordidos por los ratones, así que no me extrañaría que después de cuatro horas de cola al sol ni me los acepten. Pero bueno, al menos tengo el dinero de los guisantes", bromea.1.584 millones de euros pendientes de cambioSegún los últimos datos del Banco de España, a cierre de mayo, los españoles aún conservaban billetes y monedas en pesetas por valor de 1.584 millones de euros.Desde su introducción, el euro convivió con la peseta hasta marzo de 2002. En ese momento se fijó un primer periodo de canje que permitió convertir casi la totalidad de pesetas (el 94,5%) en apenas tres meses. Sin embargo, otros se lo tomaron con más calma.Al igual que en el momento de su introducción, un euro equivale a 166 pesetas. Según explican los funcionarios del Banco de España, uno de los problemas surgidos en los últimos días de cambio es que, ante la urgencia del vencimiento del plazo, muchos ciudadanos se acercan a las sucursales sin saber ni siquiera qué cuánto dinero llevan o si pueden cambiarlo.Solo se aceptan las monedas y billetes que estuvieran en circulación en 2002, el momento de la entrada en vigor del euro. "La gente viene con monedas que no se aceptaban ya ni en 1997, y luego se van enfadadas cuando ven que no se las cambiamos", cuenta una funcionaria que prefiere no identificarse.Es el caso de Pedro y María, un matrimonio de mediana edad que abandona el edificio con un enfado evidente. "Esto está muy mal organizado. Nos hacen perder toda la mañana y al final no nos aceptan muchas de las monedas. Nos vamos de aquí con unos 40 euros, que si le quitas lo que nos hemos gastado en transporte, nos da para desayunar y poco más", señala María, que no obstante, admite su parte de culpa por "esperar al último momento para hacerlo".Más jóvenes que el euroEl enfado de esta pareja no es la única escena curiosa a las puertas de la sucursal. Por ejemplo, llama la atención que algunos de los que esperaban para cambiar pesetas son tan jóvenes que nunca habían usado esta divisa.Pero sin duda, la palma se la llevan dos hermanos de 12 y 14 años instalados junto a un quiosco frente a la sucursal del Banco de España. Llevan una caja de galletas danesas, un tarro de yogurt griego y un tupper de plástico llenos de monedas.Como la mayoría de los presentes, no saben cuánto dinero llevan, pero al menos se han molestado en pesarlo. "Ocho kilos de pesetas", cuentan.El dinero viene de casa de su abuela, pero ellos no pueden entrar a cambiarlo, así que su idea es vender las monedas a la gente que hace cola, aunque admiten que por el momento la iniciativa no ha tenido mucho éxito."Estamos viendo de todo estos días. Desde gente que hace cuatro horas de cola por lo que vale un café a gente que viene con maletas llenas de dinero", cuenta una de las funcionarias encargadas de organizar la cola que, frente a la carga de trabajo del último día, al menos encuentra entretenimiento viendo cómo los españoles se despiden de la peseta.

https://mundo.sputniknews.com/20210629/los-espanoles-dejan-para-ultima-hora-el-rescate-del-dinero-de-la-abuela-1113638413.html

https://mundo.sputniknews.com/20201019/ultimo-aniversario-de-la-peseta-espanola-antes-de-su-adios-definitivo-1093170341.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dinero, banco de españa, monedas, euro