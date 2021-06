https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-renacer-del-emirato-islamico-cuando-eeuu-se-vaya-los-talibanes-se-apoderaran-de-afganistan-1113669694.html

El renacer del 'emirato islámico': cuando EEUU se vaya los talibanes se apoderarán de Afganistán

Las tropas estadounidenses planean abandonar Afganistán este año. Las fuerzas de seguridad afganas se quedarán solas en su lucha contra los talibanes, quienes... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Afganistán vive desde hace varias décadas una guerra civil de gran magnitud. Decenas de miles de víctimas mortales, infraestructuras destruidas y violencia incesable es el triste saldo del conflicto armado que tiene presa a la población de ese país asiático. Lamentablemente no hay señales de una mejora a la vista.Las raíces del conflicto en Afganistán se remontan a la época del Gran Juego entre los imperios británico y ruso. Luego, muchas décadas después se produjo la operación militar soviética, que tuvo lugar entre 1979 y 1989. La URSS buscó instaurar un gobierno socialista en el país asiático y lo consiguió, pero ese gobierno no duró mucho y en 1992 fue derrocado. En 1996 los talibanes establecieron un emirato islámico en el país. Desde 2003 el movimiento Talibán está considerado como una organización terrorista proscrita en Rusia y otros países. El gobierno talibán dio cobijo a Osama bin Laden. Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos solicitó que los talibanes entregaran al líder terrorista, pero el entonces jefe de la agrupación, el mulá Omar, se negó a extraditar a Bin Laden. Esto marcó el inicio de la invasión estadounidense a Afganistán en 2001.Desde entonces, las fuerzas leales a Washington ampliaron su control sobre el país, pero el esfuerzo conjunto de EEUU, sus aliados y las fuerzas gubernamentales afganas no fue suficiente para extender el control sobre todo el territorio del país. Las tendencias de los últimos meses muestran que los talibanes están aumentando su control sobre diferentes zonas del país.Escalada imprevistaHoy alrededor del 50% del territorio afgano se encuentra bajo el control de los talibanes. Ellos mismos aseveran que ya controlan el 80% del territorio afgano, pero esta información no es cierta. Su expansión agresiva es difícil de detener. En las últimas semanas han surgido informes de que las tropas gubernamentales se retiraron de sus posiciones e incluso en algunas ocasiones cruzaron las fronteras con los países vecinos de Asia Central para salvar sus vidas. Pero también en algunas ocasiones las fuerzas gubernamentales recuperaron el control de varias zonas.Aun así, algunos expertos vaticinan que cuando los militares de Estados Unidos se vayan de Afganistán, los talibanes gradualmente se apoderarán del país. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta un factor importante: existe un acuerdo entre los talibanes y el Gobierno de Estados Unidos. Dicho documento debía allanar el camino hacia la paz y la reconciliación en Afganistán, pero los talibanes continúan con su ofensiva en los territorios controlados por el Gobierno afgano y no tienen previsto detenerla. Hay un gran riesgo para el Gobierno actual de Afganistán. La situación parece aún más desesperada si tenemos en cuenta que los estadounidenses informan que ya están listos para ultimar su retirada en los próximos días, antes del plazo previsto. Solo se quedarán unos 650 soldados que protegerán la Embajada norteamericana en Kabul y varios centenares más podrían estacionarse en su aeropuerto.El problema es que el Gobierno moderado de Afganistán no puede existir por sí solo. Por lo tanto la presencia de tropas extranjeras en el país es una necesidad. De no ser así, el Gobierno moderado podría caer en cuestión de meses. ¿Cómo se vería Afganistán con los talibanes en el poder?Afganistán necesita un Gobierno moderado. En caso contrario, las vidas de los afganos cambiarían drásticamente. Esta pregunta tiene una respuesta. Solo basta recordar cómo era la vida en el llamado Emirato Islámico de Afganistán que existió entre 1996 y 2001. Los talibanes prohibieron la música, el deporte y prácticamente privaron a las mujeres de sus derechos. Pero esta no es la lista completa de las prohibiciones que introdujeron. Las leyes de los talibanes son muy rígidas, al igual que su ideología. Ellos siguen los mandamientos de sharia, la ley islámica. A menudo los acusados en las cortes de los talibanes no tienen representación y son sometidos a un tratamiento brutal. La vida bajo el régimen de los talibanes no es fácil. Si bien ahora la agrupación afirma que su posición en cuanto a los derechos de las mujeres, el deporte y otros temas ha mejorado, todavía hay problemas graves con la justicia en las zonas que controla. Además, las aseveraciones de los talibanes sobre nuevas políticas son cuestionadas por expertos internacionales. Los talibanes, entretanto, siguen con su ofensiva y recientemente establecieron su control sobre una zona adyacente a la frontera con Tayikistán, el pequeño país que cuenta con una base militar rusa. En otras palabras, la rápida expansión del grupo también preocupa a Rusia. Actualmente los talibanes controlan zonas que están a solo varias decenas de kilómetros de la capital del país, Kabul, así que la amenaza de la caída de la urbe después de la retirada completa de las fuerzas de EEUU es muy real. Es posible que el movimiento Talibán establezca su control sobre el territorio de Afganistán y decida no entrometerse en los asuntos de los países vecinos, como lo hizo entre 1996 y 2001, pero incluso en ese escenario la situación de derechos humanos en el país sería muy preocupante.

