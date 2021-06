https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-primer-trailer-de-la-cenicienta-de-camila-cabello-ya-esta-aqui--video-1113686035.html

El primer tráiler de la Cenicienta de Camila Cabello ya está aquí | Video

No es tarea fácil superar a un clásico de Disney; sin embargo, la nueva versión de Sony parece reunir todos los ingredientes para hacer de esta cinta todo un... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Como ya se sabía, la cantante Camila Cabello será la encargada de interpretar a una intrépida joven en búsqueda de su sueño. Sin embargo, un entorno familiar complicado hace que necesite la ayuda de un personaje mágico.Y aquí es donde viene uno de los sellos distintivos de la nueva versión. Tal y como lo habían revelado unas fotografías, el hada madrina será interpretado por Billy Porter, conocido actor estadounidense de teatro. Este personaje no tendrá un género definido, como se confirmó en el nuevo tráiler. Como si un hada madrina sin género definido y una Cenicienta de origen latino no fuese lo suficientemente moderno, la protagonista no sueña con un príncipe azul que la rescate de su prisión. Ahora, Ella sueña con ser una diseñadora de moda de renombre. El debut de Cabello como actriz se esperaba para febrero de 2020. Sin embargo, la pandemia cambió los planes de Sony, que además afirmó que ya no se estrenará la película en las pantallas de cine. La fecha de estreno definitiva ha sido pautada para el 3 de septiembre de este año, pero solo a través de la plataforma de 'streaming' Amazon Prime.

