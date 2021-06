https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-museo-pushkin-de-rusia-lanza-el-proyecto-de-estudio-de-la-coleccion-de-schliemann-1113672642.html

El Museo Pushkin de Rusia lanza el proyecto de estudio de la colección de Schliemann

MOSCÚ (Sputnik) — El Museo de Bellas Artes Pushkin lanza el proyecto El Oro de Troya, de estudio de los objetos de la colección de Heinrich Schliemann, que se... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"Ha llegado un momento inverosímil de la historia, a mi modo de ver, en el que iniciamos junto con nuestros socios una nueva etapa del estudio de nuestra colección", dijo revelando que ella todavía no sabe qué resultará de eso."Y nadie lo sabe", agregó.La colección del Museo Pushkin consta de 259 objetos procedentes de 13 tesoros que halló el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann durante las excavaciones realizadas en Troya en 1873 y entre 1878 y 1890. Son adornos, envases, figurillas, etc. En la primera etapa se estudiarán 65 artículos de joyería.Según el jefe del sector del arte y arqueología de la Antigüedad del Museo Pushkin, Vladímir Tólstikov, será un proyecto de nivel mundial. Los expertos no dudan de la autenticidad de estos objetos, pero la confirmación definitiva se obtendrá tras cumplirse este estudio, agregó.El jefe del sector de restauración y conservación del Museo Pushkin, Ígor Borodín, explicó que la primera etapa del proyecto incluirá dos subetapas:Se planea presentar los resultados de la primera etapa entre finales de noviembre e inicios de diciembre del año en curso.Para participar en el proyecto se invitarán expertos de Alemania.La directora del Museo Pushkin, Marina Loshak, recordó que en enero de 2022 se celebrará el 200 aniversario del natalicio de Heinrich Schliemann."Sería excelente tener hacia entonces los resultados de nuestro estudio, pues sería lo mejor con que podríamos conmemorar a este hombre", resumió.

