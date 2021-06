https://mundo.sputniknews.com/20210630/el-gobierno-y-la-central-sindical-de-bolivia-acuerdan-trabajar-por-la-reactivacion-economica-1113671833.html

El Gobierno y la central sindical de Bolivia acuerdan trabajar por la reactivación económica

LA PAZ (Sputnik) — La Central Obrera Boliviana (COB) reforzó su influencia en el Gobierno de Luis Arce, al lograr un acuerdo para participar directamente en... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"Nos reunimos con la COB para tratar la reactivación del aparato productivo. Acordamos trabajar en reuniones departamentales para luego realizar un encuentro nacional que garantice la reactivación económica, la estabilidad laboral, política y social del país", anunció el presidente Arce en su cuenta de Twitter.El acuerdo logrado en una reunión realizada en la noche del 29 de junio en la Casa Grande del Pueblo, sede presidencial, reafirmaba el pacto político entre el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los movimientos sociales liderados por la COB.El líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo tras el encuentro que en las próximas semanas se realizarán cumbres en los nueve departamentos, lideradas por las centrales obreras regionales y preparatorias de una cumbre nacional, en fecha todavía no precisada. Precisó que en el encuentro "se habló del aparato productivo minero, fabril, de la construcción, de artesanos, microempresarios, emprendedores, sector agropecuario y de varios otros rubros".Añadió que en la serie de cumbres sobre reactivación se tratarán también las problemáticas de salud y educación.La COB, pilar del "proceso de cambio" impulsado durante los tres Gobiernos sucesivos de Evo Morales (2006-2019) del Movimiento al Socialismo (MAS), mostró en mayo su respaldo a Arce al aceptar que este año no haya aumento salarial general, por segunda gestión consecutiva, debido a la pandemia de COVID-19 y la crisis económica.La reactivación económica, que Arce ha descrito varias veces como "reconstrucción", y el combate a la pandemia concentran la agenda del nuevo Gobierno del MAS instalado en noviembre de 2020.El Gobierno, que aún no ha publicado las cifras definitivas de la caída económica de 2020, estimada en 11%, ha previsto para este año un crecimiento interanual de al menos 4,4%.Organismos externos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han pronosticado una recuperación incluso mayor de la economía boliviana.Las principales medidas de reactivación son un fuerte aumento de las inversiones públicas, bonos de alivio para fortalecer la demanda interna e incentivos financieros para microempresas y sectores artesanales y agropecuarios.

