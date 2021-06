https://mundo.sputniknews.com/20210630/cuales-son-los-desafios-que-enfrenta-china-en-la-actualidad-1113664029.html

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta China en la actualidad?

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta China en la actualidad?

A poco de celebrarse el centenario del Partido Comunista de China, el docente Gustavo Girado dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas de... 30.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-30T11:52+0000

2021-06-30T11:52+0000

2021-06-30T11:52+0000

gps internacional

pedro castillo

perú

keiko fujimori

partido comunista de china (pcch)

cooperación

elecciones

organización de estados americanos (oea)

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1113663976_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_b2460c22848cad71a7e58b440f30cb3b.jpg

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta China en la actualidad? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta China en la actualidad?

A pocos días del centenario del Partido Comunista de China, muchos aspectos de lo que se espera que sea la mayor celebración política en la historia moderna del gigante asiático todavía permanecen en secreto. No obstante ello, el presidente Xi Jimping prometió que se realizarán grandes celebraciones, pero indicó que no habrán celebraciones militares. En este marco, "estamos en un momento muy particular puesto que China ha asumido responsabilidades globales importantes", expresó Girado.A su vez, la gran parte de la dinámica mundial depende de la República Popular China, "ya aproximadamente un 30% de cada punto del crecimiento mundial está explicado por la dinámica del gigante asiático", destacó. En este sentido, "su responsabilidad, que en principio era regional, rápidamente se transforma en global, en virtud que asume competencias que los demás le asignan, indicó.Rusia y China refuerzan su cooperación bilateralEn este marco, "se destaca el reciente acuerdo entre China y Rusia, que está vinculado a muchas maneras diversas de ver el funcionamiento mundial, en las cuales China encuentra una empatía bastante interesante con la actual administración de la Federación de Rusia", señaló. En este sentido, esto refiere no sólo a la reivindicación del acuerdo de Amistad y Cooperación entre ambos países, "sino también al hecho de que son cooperantes en el Organismo de Cooperación de Shanghai", concluyó Girado.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador peruano Carlos Paredes, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Perú.Fujimori busca que una auditoría de la OEA revise el proceso electoralHan pasado tres semanas desde que se celebró el balotaje en Perú entre Castillo y Fujimori, y esta última insiste en sus denuncias de fraude sin mostrar aún pruebas. Las fuerzas políticas que están alrededor de Fujimori, "tienen una representación ultraderechista fuertemente racista, y son las que están conduciendo este proceso de polarización", indicó.En este sentido, "han presentado todo tipo de recursos legales para que Castillo no sea fungido presidente, siendo el último de ellos el pedido a la OEA, queriendo comprometer al presidente Sagasti a solicitar una auditoría del organismo internacional sobre el proceso electoral", sostuvo. En ese marco, el fujimorismo quiere que el libreto de lo acontecido en Bolivia vuelva a repetirse en Perú, "pero esas posibilidades no son viables", aseveró el investigador peruano.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, analizó algunos aspectos de la incidencia de las potencias emergentes en los procesos de transición estructural del sistema internacional contemporáneo.Campaña informativa plantea debate sobre proyectos de leyEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la Dra. Ana Lima, miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Uruguay. Con ella dialogamos sobre la campaña informativa que diversas organizaciones sociales están realizando en contra de los proyectos de ley "Tenencia Compartida Responsable" y "Corresponsabilidad en la Crianza", actualmente en análisis en el Parlamento uruguayo.

perú

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

аудио, pedro castillo, perú, keiko fujimori, partido comunista de china (pcch), cooperación, elecciones, organización de estados americanos (oea), china, rusia