Cara a cara con la nación: la tradicional Línea Directa de Vladímir Putin

Putin revela que se vacunó con Sputnik V

Tomé la decisión de vacunarme con Sputnik V, sobre todo porque las Fuerzas Armadas están vacunadas con Sputnik V, y al fin y al cabo soy el comandante en jefe.

"Realmente me pidieron que no dijera qué fármaco me puse para no crear algunas ventajas competitivas de una vacuna sobre otra", explicó el mandatario. Subrayó que todas las vacunas rusas son "muy buenas".

Tuvo un poco de fiebre después de la segunda inyección y volvió a sentirse bien por la mañana. Según el presidente, sus pruebas mostraron un alto nivel de protección tras la vacunación.

"Solo la vacunación puede evitar que la pandemia se propague más. Tenemos esta oportunidad, tenemos cuatro vacunas, la tecnología detrás de ellas es buena, son seguras y muy eficaces. Así que esperamos que los prejuicios de algunos de nuestros ciudadanos desaparezcan a medida que continúe la vacunación", dijo.