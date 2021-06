"Somos negativo, queremos salir": el grito desesperado de los jóvenes confinados en Mallorca

https://mundo.sputniknews.com/20210629/somos-negativo-queremos-salir-el-grito-desesperado-de-los-jovenes-confinados-en-mallorca-1113631856.html

Ya son 270 jóvenes en cuarentena en el hotel Palma Bellver de Mallorca y de ellos, 62 estarían contagiados y 12 ingresados en el hospital de Son Espases por coronavirus. Así lo ha confirmado el Gobierno balear en su cuenta de Twitter después de que se produjera un macrobrote en la isla que ya se extiende por toda España. De hecho, uno de los jóvenes, de 18 años, está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Elche.En las inmediaciones del hotel se escuchan gritos: "Somos negativos, queremos salir". Son los estudiantes que se fueron a Mallorca de viaje de fin de curso reclamando su salida del recinto. Muchos de ellos, han dado negativo en las pruebas, pero el Govern balear defiende que tienen que mantener la cuarentena durante 10 días. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, pide que se queden en casa aquellos que tengan intención de poner en riesgo la salud y la economía de las islas. "Si alguien se plantea viajar a Baleares para comportarse incívicamente y poner en riesgo la salud y la economía de las islas, lo decimos claramente, que se quede en su casa. Quien venga debe demostrar el mismo compromiso que los ciudadanos de las islas", escribía en su cuenta de Twitter.En el interior del hotel permanece el último grupo de estudiantes, que llegó el 24 de junio de Mallorca procedente de Cádiz. Al día siguiente les confinaron. Se sienten desamparados y creen que están pagando los platos rotos del anterior grupo que llegó a la isla, cuando se produjeron grandes botellones y conciertos multitudinarios. Una de sus principales quejas es la comida. Tanto por la calidad, como por la cantidad. "Esto es lo que les han dado de desayunar a los alumnos de San Fernando aislados en un hotel medicalizado en Mallorca en su viaje de fin de curso. En la gestión de una crisis se ve el nivel de cada uno", escribía Pedro Espinosa junto a una fotografía en la que se ve un batido de chocolate, una naranja y un par de magdalenas. Las críticas a su publicación no han tardado en llegar.También critican las comodidades en el interior de las habitaciones, donde han sustituido las camas habituales por camas de hospital con una sola sábana, sin mantas. Sin embargo, otros huéspedes del hotel que se encuentran guardando cuarentena en dicho hotel (habilitado para ello) consideran que sus críticas son desproporcionadas porque dentro de las instalaciones muchos de ellos no cumplen las normas. "Gritan todo el tiempo, ponen la música a todo volumen, sin importar quién está enfermo y quién necesita descansar. Es así durante 20 horas al día", detalla uno de los huéspedes al diario El Mundo.A pesar de las críticas, los progenitores están preocupados por la situación de sus hijos y estudian emprender acciones legales contra la actuación del Gobierno balear. Una de ellas es Arantxa de la Fuente, abogada de profesión y madre de uno de los estudiantes gaditanos que se encuentra retenido allí. De la Fuente ha asegurado que, a pesar de no contar con permiso de sus progenitores, su hijo fue llevado a ese hotel, donde a todo ellos se le ha realizado una prueba de antígenos, que resultó ser negativa, con lo cual ha presentado una denuncia contra el Govern de Baleares por detención ilegal y prevaricación. Por otro lado, 21 padres de estudiantes madrileños han interpuesto el famoso habeas corpus, un derecho fundamental utilizado para reclamar una detención considerada ilegal, ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver.Según las últimas cifras facilitadas por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (​CCAES), Fernando Simón, el brote se extiende en 11 comunidades españolas: cerca de 5.000 estarían en cuarentena en el país ibérico. Además, el 26% de las pruebas PCR realizadas son positivas y especialmente preocupan los padres. Simón admite que es posible que alguno de los afectados fallezca. Varios estudiantes de diferentes comunidades españolas se fueron de viaje de fin de curso a Mallorca entre el 12 y 20 de junio. Muchos de ellos asistieron a un evento multitudinario que ha acabado generado un macrobrote que ya afecta a al menos 1.200 positivos en todo el país, y las cifras siguen subiendo.

