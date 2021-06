https://mundo.sputniknews.com/20210629/reaparece-el-picasso-robado-de-grecia-en-un-barranco-tras-pasar-nueve-anos-en-paradero-desconocido-1113636546.html

Reaparece el Picasso robado de Grecia en un barranco tras pasar nueve años en paradero desconocido

La Policía griega ha detenido a un hombre que confesó haber sustraído un cuadro de Picasso y otro de Mondrian de la Galería Nacional de Grecia, situada en... 29.06.2021, Sputnik Mundo

Pablo Picasso regaló a Grecia el cuadro Cabeza mujer. Un retrato femenino creado bajo los parámetros del cubismo. Obra que el artista malagueño envió a Atenas en reconocimiento a la resistencia del país heleno durante la Segunda Guerra Mundial. El lienzo, con unas medidas de 56 por 40 centímetros y pintado en 1939, es la única pieza del español que tenía su hogar en la Galería Nacional Griega. Al menos hasta que desapareció.Cabeza de mujer fue sustraído del museo ateniense el 9 de enero de 2012. Han tenido que pasar nueve años para que volviese al que fuera su lugar de residencia. La Policía de Grecia lo encontró en un barranco entre arbustos y maleza en Porto Rafti, a unos 50 kilómetros de la capital helena. Junto a este, otra obra, un paisaje con un molino de viento pintado en 1905 por el holandés Piet Mondrian. Desapareció de la Galería Nacional la misma noche que la creación de Picasso.Las fuerzas de seguridad del país detuvieron a un hombre griego de 49 años, quien ha confesado el robo de ambas muestras artísticas. "No quería vender el cuadro, lo hice por pasión al arte", ha declarado en comisaría. Es más, los agentes apuntaron que los cuadros seguían en Grecia al no ser localizados en el mercado negro. El presunto ladrón, un obrero de Atenas, escondió las pinturas en un almacén de su propiedad, pero al sentir que podía ser investigado por la Policía buscó un nuevo escondite. Fue entonces cuando eligió dejarlas a la intemperie, protegidas por un paquete. Allí, en plena naturaleza, pasaron dos meses. Ambas pinturas fueron halladas en buen estado. Peor suerte corrió un boceto de comienzos del siglo XVII, atribuido al manierista italiano Guglielmo Caccia, conocido como Il Moncalvo, robado en la misma noche. Al ser arrancado de su marco, la obra resultó dañada, motivo por el que hombre decidió cortarla en pequeños pedazos y tirarlos por el retrete.El acusado no es un coleccionista, pero su objetivo era poseer una gran obra de arte. Su pasión por la pintura le llevó a cometer el delito, aunque no tenía planeado robar ningún cuadro en concreto. Simplemente, quería uno. Así, durante medio año acudió casi diariamente a la galería para vigilar las instalaciones y controlar los movimientos de los guardias de seguridad. La noche del suceso entró en el museo por un balcón que se encontraba abierto. A continuación, alejó a los guardias haciendo saltar varias alarmas dentro de la Galería Nacional. Cuando tuvo la oportunidad, arrancó las obras de los marcos y se alejó de la institución cultural. Durante su huida, tiró al suelo una pintura de Mondrian. Apenas tardó unos minutos en abandonar el edificio y lo hizo sin dejar huellas. Aquella noche, la Galería Nacional de Grecia, uno de los principales museos de Atenas, perdió tres obras. Ha recuperado dos. Mientras, sus instalaciones han sido ampliadas y reformadas. Seguramente, también han mejorado sus sistemas de seguridad.

