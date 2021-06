https://mundo.sputniknews.com/20210629/pedro-castillo-quiere-impulsar-relacion-entre-peru-y-rusia-y-adquirir-vacuna-sputnik-v-1113645598.html

Pedro Castillo quiere impulsar relación entre Perú y Rusia y adquirir vacuna Sputnik V

Pedro Castillo quiere impulsar relación entre Perú y Rusia y adquirir vacuna Sputnik V

LIMA (Sputnik) — El candidato a presidente por el partido Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, buscará impulsar la relación con Moscú y adquirir la vacuna... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T19:50+0000

2021-06-29T19:50+0000

2021-06-29T20:46+0000

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

sputnik v (vacuna)

perú

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1113011053_0:56:2870:1670_1920x0_80_0_0_2291ab622453aafbb3563e7de7cbe86c.jpg

El asesor legal de Perú Libre consideró que la llegada de vacunas de EEUU ha estado tardando y afirmó que su partido quiere inocular a la mayoría de la población para poder abrir la economía lo antes posible."Castillo apuesta a adquirir la vacuna Sputnik V. Perú y Rusia son dos países hermanos, lo han sido antes, ahora debe ser con mayor intensidad", agregó.A la fecha, Perú registra 192.163 decesos por la enfermedad respiratoria y 2.049.567 infectados, según cifras oficiales.Keiko Fujimori generó caos en PerúLa candidata a presidenta por Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, fue la causante de la actual crisis política que vive Perú al presionar en el Congreso para destituir a tres presidentes, dijo a Sputnik Aníbal Torres.En el periodo 2016-2021, Perú tuvo cuatro presidentes: Pedro Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (del 10 al 15 de noviembre de 2020) y Sagasti."Si Fujimori ganara las elecciones, Perú Libre lo aceptaría inmediatamente. Lo que pasa es que Keiko no ha ganado. Quiere volver a generar caos, pero ahora no va a poder hacerlo, porque no tienen tantos congresistas en el Parlamento", dijo Torres."Fujimori comenzó a armar todo un plan para enturbiar el proceso y para desacreditar la elección (…) Tomaron como ejemplo el caso de Trump en EEUU", dijo.Diálogo con el fujimorismoEl partido Perú Libre buscará dialogar con el fujimorismo en caso de ganar el Gobierno, dijo Aníbal Torres.El asesor de Perú Libre destacó que su partido está abierto a aceptar la integración del fujimorismo dentro del Gobierno, siempre y cuando no se incurra en corrupción.Días atrás, una encuesta de la consultora IPSOS para el diario El Comercio reveló que el 54% de los encuestados consideró que el gabinete ministerial del próximo Gobierno debe estar integrado por "políticos de diferentes partidos".El 6 de junio se celebró la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) y Castillo.El 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales finalizó el conteo oficial, que dio el primer lugar a Castillo por un margen de unos 44.000 votos.Sin embargo, Fuerza Popular ha denunciado la existencia de un fraude, aunque sin presentar ninguna prueba que avale su afirmación. Auditoría de la OEAEl presidente de Perú, Francisco Sagasti, no puede pedir que la Organización de los Estados Americanos (OEA) realice una auditoría sobre las elecciones, porque eso interferiría en el resultado, dijo a Sputnik Aníbal Torres."Oligopolio" de la prensa en PerúEl candidato a presidente por Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, buscará eliminar el "oligopolio" de la prensa, porque este no permite que la ciudadanía tenga real acceso a la información, dijo Aníbal Torres.El asesor de Perú Libre afirmó que en caso de que su partido llegue al Gobierno, va a terminar con los oligopolios y monopolios en todos los rubros, porque son "negativos" para la sociedad, ya que determinan los precios, establecen "altísimos intereses" para la pequeña y mediana empresa, y distribuyen las obras del Estado.Asimismo, consideró que los medios de comunicación realizaron una "maligna propaganda" en contra de Castillo."Sin embargo, nosotros estamos del lado de la verdad, no tiene que producirse un quiebre con la prensa", agregó.Cambios económicosEl candidato a presidente por Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, no realizará "cambios bruscos" en la economía en caso de ganar las elecciones, dijo Aníbal Torres.El abogado consideró que en caso de que Castillo sea presidente se atenderá prioritariamente a las clases más necesitadas, porque "Perú también es de ellos"."Hasta este momento (Perú) nunca fue de ellos. No es que se les va a regalar dinero, sino que se les tiene que dar educación de calidad y alimentación. Donde hay hambre, no entra la letra", dijo Torres.El asesor legal de Perú Libre afirmó que no se realizarán expropiaciones, pero que sí se deberá negociar con ciertas empresas mineras, por ejemplo, la explotación del cobre, que tiene un precio "muy elevado" en el mundo y es una actividad por la se pagan impuestos "muy reducidos"."La presión tributaria en Perú no pasa del 14%, mientras que en todo Latinoamérica es del 24% o más. Claro que es mucho más alto en Europa. Tiene que haber esas conversaciones y se tiene que llegar necesariamente a un arreglo para destinar el dinero a las clases más necesitadas", agregó.

https://mundo.sputniknews.com/20210628/gobierno-peruano-excluye-de-plan-de-vacunacion-a-quienes-se-inmunizaron-irregularmente-1113614675.html

https://mundo.sputniknews.com/20210628/el-fujimorismo-y-el-duelo-no-superado-de-la-derrota-1113616190.html

https://mundo.sputniknews.com/20210629/peru-y-fujimori-sembrar-dudas-solo-fomenta-la-inestabilidad-1113628556.html

https://mundo.sputniknews.com/20210629/auditoria-sobre-balotaje-en-peru-se-atendera-luego-de-que-el-ente-electoral-de-resultados-1113642689.html

https://mundo.sputniknews.com/20210619/que-es-la-economia-popular-con-mercados-que-propone-castillo-en-peru-1113365786.html

perú

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, elecciones generales en perú (2021), sputnik v (vacuna), perú, rusia