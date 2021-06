https://mundo.sputniknews.com/20210629/opinion-de-cidh-sobre-reeleccion-no-tendra-efecto-retroactivo-en-bolivia-1113649089.html

Opinión de CIDH sobre reelección no tendrá efecto retroactivo en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — La opinión que puede emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la posibilidad de reelección indefinida de presidente y... 29.06.2021, Sputnik Mundo

La declaración surgió en medio de expectativa, alimentada por la oposición conservadora, ante la respuesta que dará la CIDH a una consulta del presidente colombiano Iván Duque sobre si la reelección indefinida puede ser considerada un derecho humano, como arguyó en parte el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).Duque, en una acción aplaudida por los sectores conservadores de Bolivia, requirió la opinión de la CIDH ante la polémica desatada por la decisión de Morales de buscar en 2019 un cuarto mandato consecutivo apoyado en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció ese "derecho" pese a estar prohibido por la Constitución del país.Lima afirmó que la cuestión quedó resuelta por una ley de fines de 2019 que, al autorizar las elecciones general y regionales del último año en Bolivia, prohibió la repostulación de Morales y las autoridades departamentales y municipales que ya hubiesen sido reelectos en una oportunidad."Lo que decía la sentencia constitucional de 2017 era que en Bolivia podía darse una serie de reelección; eso ya no existe en el país", insistió.Añadió que por esa razón, y dado que la opinión de la CIDH no puede tener carácter retroactivo, su opinión sobre la reelección no podría ser base de un eventuales procesos legales.Remarcó que la CIDH "no ha juzgado a Evo Morales ni a Bolivia, será el Tribunal Constitucional el que defina los alcances de lo que diga ese organismo bajo el principio de soberanía"."Lo que defina la CIDH se aplicará para lo sucesivo; como Gobierno, vamos a opinar una vez que conozcamos la Opinión Consultiva, porque no es una opinión específica ni exclusiva para Bolivia, lo que hará es marcar jurisprudencia a nivel regional", añadió.La Corte Interamericana deliberó el pasado 25 de junio sobre la reelección indefinida de autoridades electas y ha anunciado que comunicará su decisión en los próximos días.

