Nancy Pelosi propone un comité especial para investigar el asalto al Capitolio

Nancy Pelosi propone un comité especial para investigar el asalto al Capitolio

WASHINGTON (Sputnik) — La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, presentó el borrador de una resolución para formar un... 29.06.2021

De acuerdo con el anteproyecto, el comité estaría conformado por 13 miembros, ocho de los cuales serían designados por Pelosi y los cinco restantes, nombrados tras consultas con Kevin McCarthy, actual líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes.Pelosi no reveló a quiénes propondría como miembros y presidente del futuro comité, pero una fuente de su entorno dijo a la CNN que está considerando a un republicano como una de las ocho nominaciones.El anteproyecto, que no requiere la aprobación del Senado, podría someterse el 30 de junio a votación en un pleno de la Cámara de Representantes.La presidenta de la Cámara de Representantes se decantó hacia la creación de un comité especial luego de que los republicanos en el Senado bloquearan la iniciativa de establecer una comisión independiente, integrada por representantes de ambos partidos que no trabajan ahora en el Congreso.El pasado 6 de enero, partidarios del entonces presidente Donald Trump tomaron por asalto la sede del Congreso, se enfrentaron con la policía, lograron ingresar a los pasillos de las cámaras y a los despachos de algunos legisladores. Los atacantes intentaban detener una sesión en la que se estaban certificando los votos del Colegio Electoral sobre las elecciones del 3 de noviembre de 2020, que dieron la victoria a Joe Biden.Los disturbios dejaron cinco muertos y decenas de heridos, obligaron a la evacuación de los congresistas y llevaron a la declaración de un toque de queda en Washington durante varias horas.La Cámara de Representantes de EEUU acusó a Trump de incitación a la violencia tras el asalto, pero el Senado le absolvió.

