https://mundo.sputniknews.com/20210629/mejor-que-bts-esta-boy-band-robotica-te-robara-el-corazon--video-1113641555.html

¿Mejor que BTS? Esta 'boy-band' robótica te robará el corazón | Vídeo

¿Mejor que BTS? Esta 'boy-band' robótica te robará el corazón | Vídeo

Los robots de Boston Dynamics no dejan de sorprender a todo el mundo. Esta vez, interpretaron un baile al son del éxito 'IONIQ: I'm On It' del famoso grupo... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T17:36+0000

2021-06-29T17:36+0000

2021-06-29T17:36+0000

tecnología

bts

robots

boston dynamics

música

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113641482_0:64:1466:890_1920x0_80_0_0_fa75db78dfcb47e731c4810c53b721f9.png

De esta manera, el fabricante de Massachusetts celebró su adquisición por el gigante de automóviles surcoreano Hyundai Motor Group. Según explica la compañía en su blog oficial, los robots Spot que participaron en el baile tienen una ventaja sobre los humanos, pues aprenden muy rápido, y "una vez que lo haces bien, se queda bien". Uno de los robots también desafió a los propios integrantes de BTS y bailó junto a ellos:Esta no es la primera vez que las creaciones de Boston Dynamics dejan boquiabiertos a los internautas. En diciembre de 2020 bailaron al son del tema Do You Love Me, de la película de culto Dirty Dancing. Y en 2018, Spot interpretó un baile al son de Uptown Funk de Bruno Mars.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bts, robots, boston dynamics, música, insólito