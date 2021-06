https://mundo.sputniknews.com/20210629/gobierno-de-brasil-suspende-compra-de-vacunas-anti-covid-por-posible-caso-de-corrupcion-1113648880.html

Gobierno de Brasil suspende compra de vacunas anti-COVID por posible caso de corrupción

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño anunció la suspensión del contrato de compra de la vacuna india Covaxin contra el COVID-19, después de que en... 29.06.2021, Sputnik Mundo

El ministro de la Contraloría General de la Unión, Wagner del Rosario, anunció en rueda de prensa que la suspensión del contrato se mantendrá "solamente lo que dure la investigación" interna, que confió que no sea de más de diez días, según recoge el portal G1.En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que en un primer análisis preliminar no se detectaron irregularidades en el contrato, pero optó por suspenderlo para analizarlo en profundidad."Hay que resaltar que el Gobierno federal no pagó ningún centavo por la vacuna Covaxin", añade la nota oficial.La semana pasada, un exfuncionario del Ministerio de Salud citó irregularidades en las condiciones de compra de la vacuna india, que no se negoció directamente con el fabricante (Bharat Biotech) sino con una farmacéutica brasileña intermediaria (Precisa).Tanto él como su hermano, un diputado federal, alertaron personalmente al presidente Jair Bolsonaro de lo que estaría ocurriendo dentro del ministerio, pero éste no tomó ninguna medida al respecto, según su versión de los hechos.Senadores de la oposición notificaron al Tribunal Supremo Federal y ahora la Procuradoría General de la República deberá decidir si manda investigar a Bolsonaro por un posible delito de prevaricación.

