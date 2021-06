https://mundo.sputniknews.com/20210629/esto-es-lo-que-debes-comer-para-tener-cabellos-sanos-y-evitar-su-caida-1113626917.html

Esto es lo que debes comer para tener cabellos sanos y evitar su caída

La pérdida de cabello podría estar relacionada con distintos factores. Las causas van desde problemas de salud y edad hasta cuestiones genéticas. Sin embargo... 29.06.2021, Sputnik Mundo

En muchos casos, la pérdida de cabello se debe a un deficiente de ciertos nutrientes. Para que la melena crezca de manera sana y saludable, el organismo requiere diversas vitaminas y minerales. Hoy, te contamos cuáles son y en qué alimentos puedes encontrarlos.Además de ayudar en el crecimiento del cabello, la vitamina A está involucrada en la producción de sebo, una sustancia aceitosa que mantiene hidratado a nuestro cuero cabelludo, explicó el portal Very Well Fit.Las vitaminas del grupo B desempeñan un papel importante en el crecimiento del cabello, pero una de ellas, la biotina, puede ser particularmente importante para algunas personas. Conocida también como vitamina H, ayuda a transportar nutrientes por todo el cuerpo, incluido el cuero cabelludo.Esta vitamina tiene propiedades antioxidantes, por lo que protege el pelo del daño causado por los radicales libres. Además, la vitamina C participa de la producción de colágeno, una proteína estructural vital del cabello.Este nutriente tiene un importante papel en el crecimiento de los cabellos. Los niveles bajos de vitamina D están relacionados con la pérdida del cabello de manera general, pero más específicamente con la alopecia, una condición inmunológica que causa la caída del cabello en parches.Al igual que la vitamina C, la vitamina E tiene importantes propiedades antioxidantes, por lo que ayuda en el crecimiento del cabello. La deficiencia de zinc podría provocar la caída del cabello, ya que este mineral tiene un importante papel no solo en el crecimiento del tejido capilar como en su reparación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el exceso de zinc también se ha asociado con la caída del cabello.La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia y uno de los síntomas de esta enfermedad es la caída del cabello. El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, cuya función es transportar el oxígeno hacia los tejidos del cuerpo, incluidos los cabellos.Existen algunos alimentos con alto contenido de vitaminas y minerales que pueden adicionarse a la dieta para garantizar que se consuman todos los nutrientes necesarios para tener cabellos sanos y fuertes. Los huevos contienen la biotina y el zinc necesarios para mantener saludables las melenas. Además, las proteínas, presentes en grandes cantidades en este alimento, desempeñan un importante papel en el crecimiento del cabello.Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga y las coles, son ricas en nutrientes vitales para los cabellos como la vitamina D, el hierro y folato —una forma de vitamina B—.Los pescados grasos, también llamados pescados azules, pueden ayudar a prevenir la caída de cabello debido a que contienen vitaminas B y D. Así, añadir peces como la caballa, el salmón y el atún a la dieta ayuda a mantener la buena salud de las melenas.Además de ser ricos en vitamina E, los aguacates contienen ácidos grasos esenciales que pueden ayudar a prevenir la caída del cabello. Además, aportan folato y vitamina C.Las almendras pueden ayudar a evitar la caída del cabello, pues contienen vitamina E, vitamina B y zinc.Los camarones son una fuente de muchos nutrientes que promueven el crecimiento del cabello. Además de una gran cantidad de proteínas, contienen hierro, zinc, vitamina D y vitaminas B.Más allá de aportar proteínas y fibra, los frijoles ofrecen zinc, hierro y múltiples vitaminas B, por lo que son un gran aliado a la hora de mantener los cabellos sanos.La carne de res es muy rica en hierro y proteínas. Ofrece también zinc y varias vitaminas B, esenciales para la buena salud del cabello.

