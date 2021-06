https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-sueno-de-una-industria-cannabica-llega-al-congreso-de-argentina-1113652152.html

El sueño de una industria cannábica llega al Congreso de Argentina

El sueño de una industria cannábica llega al Congreso de Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — Lo tiene todo para triunfar, pero cree, además, que llega a tiempo para sacar todo el potencial a un mercado emergente como lo es el... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T23:50+0000

2021-06-29T23:50+0000

2021-06-29T23:50+0000

américa latina

cannabis

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106493/08/1064930812_0:90:1725:1060_1920x0_80_0_0_9d247450f4f06c36efbc615b93534307.jpg

Argentina se prepara para tramitar con rapidez un proyecto de ley que desarrolle esta industria y siente las bases para la expansión de un sector hasta ahora limitado a fines experimentales.Este mismo miércoles, un plenario de comisiones en el Senado debatirá la iniciativa que presentó hace apenas dos semanas el Gobierno que preside Alberto Fernández. A la reunión acudirá el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que ha puesto el rostro en defensa de este proyecto.El Ejecutivo propone crear un marco regulatorio para producir, industrializar y comercializar el cáñamo industrial y el cannabis medicinal y terapéutico, lo que incluye la investigación científica. Por ello constituirá la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame)."Venimos de muchas décadas de prohibición, siendo un cultivo que se erradicó después de la dictadura (1976-1983), así que apenas quedan registros históricos de las compañías que producían cáñamo industrial para extraer fibras", plantea a Sputnik el presidente de la Cámara Argentina de Cannabis (Argencann), Pablo Fazio.El avance de la tecnología en las últimas cinco décadas plantea un escenario muy distinto, como los bienes de capital y la tecnología aplicada que intervienen en el procesamiento del cáñamo.Pero Argentina cuenta con una ventaja, como país agroexportador que es, gracias a su sistema tecno-productivo y a las agencias estatales que contribuyen a su progreso, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).La capacidad tecnológica que posee el país puede ser el terreno idóneo en el que aunar lo académico y lo científico en pos de desarrollo productivo.La sanción en 2017 de la ley de cannabis medicinal fue la primera ventana que abrió la política argentina para reconocer lo que ya ocurría por afuera de lo establecido. Tres años y medio hubo que esperar para que, en noviembre de 2020, el Gobierno reglamentara otra parte de la legislación que autorizaba la investigación científica del cannabis y el autocultivo para usos terapéuticos, además de habilitar a las farmacias a dispensar aceites extraídos de la planta.Hoy existen 22 iniciativas provinciales y 80 municipales relacionadas con el cannabis. Hay cursos de capacitación para profesionales de diversas áreas. Incluso una universidad, la de Quilmes, brinda una cátedra sobre el nuevo marco regulatorio. Solo el Conicet y el INTA tienen más de 25 proyectos de investigación."Las posibilidades de éxito pasan por tener una regulación de vanguardia y que haya una coordinación de todas las agencias del Estado", señala Fazio. La Cámara que preside este empresario reúne a 139 emprendedores y Pymes (Pequeñas y medias empresas). "Somos la representación de esos encadenamientos que queremos que sucedan", comenta.Rapidez encomiableEl Gobierno parece ser consciente del camino que tiene por delante y no quiere perder el tiempo. En dos semanas tuvo listo el proyecto de ley, que presentó el 3 de junio. El texto ingresó al Congreso y en menos de 24 horas le fueron asignadas las comisiones que ahora debatirán la propuesta.Y es que no hay mucho tiempo, advierte Fazio."Avanzar en esto significa romper con paradigmas. Si vamos a vivir con los antiguos e interpretar todo de manera restrictiva, será difícil porque habrá que derribar obstáculos. A veces no alcanza con hacer las cosas bien, hay que hacerlas oportunamente. Hacer las cosas bien diez años más tarde no tiene mucho sentido", opina.Esto no significa que haya que apresurarse. Por el contrario, la consolidación de una cadena productiva que esté perfectamente ensamblada es requisito indispensable para no llamar al desastre. El Estado, en esta coyuntura, debe ser un "gran facilitador", dice Fazio."Al margen del uso terapéutico y medicinal, el gran mercado está en los otros usos del cannabis: en el uso en alimentos, en bebidas, en suplementos dietarios, en el empleo de la biomasa del cáñamo para usos industriales", revela este emprendedor.En la cristalización de una matriz productiva virtuosa debe prepararse el desarrollo de la materia prima, al tiempo que se preparan los bienes de capital que permitirán abastecer el mercado interno. El presidente de Argencann aboga por un esquema gradual en la otorgación de licencias."Si la política acompaña la regulación y el Estado se convierte en un gran facilitador, estoy seguro que desde el sector privado van a recoger con entusiasmo la oportunidad, y que Argentina se puede transformar en un jugador relevante. Tenemos todo para hacerlo", asegura Fazio.La creación de más de 10.000 empleos, ventas en el país por unos 500 millones de dólares anuales y exportaciones por otros 50 millones son el escenario económico que el Gobierno vislumbra para 2025.

https://mundo.sputniknews.com/20210312/el-gobierno-argentino-reglamenta-el-registro-de-autocultivo-de-cannabis-medicinal-1109895353.html

https://mundo.sputniknews.com/20210514/el-otro-cannabis-que-la-industria-quiere-regular-en-argentina-1112208427.html

https://mundo.sputniknews.com/20210309/argentina-quiere-cultivar-cannabis-pero-no-para-fumar-1109705968.html

https://mundo.sputniknews.com/20210226/la-infortunada-mansion-de-una-diva-argentina-que-ahora-producira-cannabis-1109309912.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

cannabis, argentina