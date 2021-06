El ministro israelí de Exteriores destaca aporte a la paz de apertura de la Embajada en Abu Dabi

https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-ministro-israeli-de-exteriores-destaca-aporte-a-la-paz-de-apertura-de-la-embajada-en-abu-dabi-1113634082.html

TEL AVIV (Sputnik) — El Ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, durante la inauguración de la nueva embajada israelí en Abu Dabi, describió la... 29.06.2021, Sputnik Mundo

"Estamos aquí porque elegimos la paz sobre la guerra", dijo Lapid, haciendo hincapié en que la apertura de la embajada ha sido solo el comienzo del proceso.El jefe de la diplomacia israelí aseguró que su país "quiere la paz con todos sus vecinos".A su vez explicó que la paz no "no es un compromiso" sino que es "la victoria de todo lo que es bueno".Lapid agradeció al ex primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al expresidente estadounidense, Donald Trump, sus esfuerzos para que se firmaran los acuerdos. También agradeció al primer ministro, Naftali Bennett.Lapid llegó a la ceremonia con el enviado de Israel a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Eitan Na'eh, y la ministra de Cultura y Desarrollo del Conocimiento de los EAU, Noura Al Kaabi.Por su parte, EEUU celebra la apertura de la embajada israelí en los Emiratos Árabes Unidos y considera que la medida tiene un significado especial para el Estado hebreo y la región, dijo el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken.La apertura de la primera embajada israelí en un estado del Golfo es importante para Israel, la región y los Emiratos Árabes Unidos, agregó Blinken."EEUU continuará trabajando con Israel y con los Emiratos para fortalecer todos los aspectos de nuestra relación y para crear más paz, seguridad y un futuro próspero para todos los pueblos del Medio Oriente", señaló.

