El Gobierno español pide a Cataluña abandonar la confrontación



"Es necesario romper con la dinámica de confrontación de los últimos años y pasar a la política", afirmó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión entre los presidentes de España y Cataluña.Pedro Sánchez y Pere Aragonès conversaron en Madrid durante dos horas y media en un encuentro que sirvió para fijar el calendario para retomar la mesa de diálogo entre gobiernos en septiembre.La voluntad española es de abrir una "nueva etapa en Cataluña" que dé paso "al diálogo, el encuentro y la palabra" para abordar la resolución del conflicto territorial en la región.Montero aseguró que el Gobierno respeta "las sensibilidades e ideas" de los independentistas, a los que "no pide que renuncien a su manera de pensar", pero recordó que están sujetos al marco de legalidad dentro de la Constitución española.También lamentó que el conflicto catalán "lleva demasiado tiempo enquistado" y defendió "pasar esa página vinculada al dolor y la frustración" que "es necesario superar en pos de la recuperación".Sánchez y Aragonès conversaron en un clima de "cordialidad y entendimiento" sobre cuestiones como la situación de pandemia, la normalización de las relaciones institucionales o las inversiones en la región.El presidente español no profundizó sobre cuestiones como la amnistía de los independentistas encausados, la situación en el extranjero de Carles Puigdemont y otros políticos catalanes o el referéndum que exige el gobierno de Aragonès.Tras recordar que la demandada consulta independentista es una de las líneas rojas del Gobierno de España, su portavoz pidió "tiempo y sosiego" para acercar posiciones porque "la búsqueda de soluciones no es fácil"."Nunca hay garantía de éxito pero confiamos que el diálogo permita llegar a buen puerto", sostuvo Montero.

