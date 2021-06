https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-tramitacion-de-la-nueva-ley-trans-1113624384.html

El Consejo de Ministros aprueba la tramitación de la nueva ley trans

El Consejo de Ministros aprueba la tramitación de la nueva ley trans

Comparecencia de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros de Igualdad, Irene Montero, y Justicia, Juan Carlos Campo, tras el Consejo de... 29.06.2021

No ha sido un camino plácido. Tras meses de negociaciones, desavenencias y paralización, la ley trans recala en el Consejo de Ministros. Una normativa que viene a sustituir la anterior legislación, vigente desde 2007, y que ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos del Gobierno de coalición. El resultado no es el texto legislativo elaborado en febrero por el Ministerio de Igualdad, ni el expuesto el 18 de mayo por ERC, CUP, JxCat y Más País-Compromís en el Congreso de los Diputados. "Acabamos con la histórica invisibilidad y reconocimiento de los derechos a las personas LGTBI. Nos ponemos a la vanguardia de Europa. En estos momentos de actualidad europea, representamos un impulso a estos derechos en el continente", ha comenzado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.Un día después de la celebración del Día del Orgullo llega esta nueva norma, en la que se fusionan la ley trans y la LGTBI. Las dos propuestas englobadas, algo que aceptó la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien contaba con dos variantes. La unificación era una de las peticiones del PSOE, orquestadas por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.Eso sí, la ley trans de 2021 admite uno de los puntos que más polémica ha causado en el seno de La Moncloa y demanda histórica del colectivo trans: la autodeterminación de género. Bajo el amparo de esta normativa, cualquier persona mayor de 14 años podrá cambiar su sexo en el DNI con la declaración expresa. Así, no será necesario ningún tipo de expediente médico. Para ello, la persona interesada deberá comparecer ante el Registro Civil, donde se le dará un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento. Un funcionario informará al solicitante sobre las consecuencias jurídicas del cambio y será citado de nuevo en un plazo máximo de tres meses para ratificar la solicitud. Tras esto, se dictará resolución sobre la rectificación registral en un mes como máximo.El cambio registral mediante la mera voluntad formaba parte del primer borrador de la ley. Sin embargo, este último eleva la edad para solicitar la autodeterminación de género. Se pasa de los 12 años a los 14. Tampoco incluye las personas trans migrantes, quienes no pueden pedirlo para alterar su tarjeta sanitario o permiso de trabajo. Además, se elimina la opción de una tercera casilla en el DNI para el género no binario. Desde determinados sectores del PSOE no se ve con buenos ojos la autodeterminación de género. Consideran que "desdibujaba a las mujeres como sujeto político y jurídico". "Me preocupa pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad", expresó Calvo en la Cadena Ser. En la misma línea se mueven los colectivos feministas, que argumentan que "no se puede legislar en base a sentimientos" y que esta nueva ley contradice a otras como las de violencia de género.Tampoco contenta completamente al colectivo trans. La Federación Plataforma Trans considera que esta propuesta olvida a los menores de 14 años y a los migrantes, además de dejar "en el limbo a las personas trans". Comentarios que se entremezclan con los centenares que opinan que "es un día histórico".Además de la autodeterminación de género, la nueva ley incluye otros aspectos relevantes. Entre estos, la prohibición de las terapias de reconversión; el acceso a la reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales y solas; la filiación de hijos a las dos madres de una pareja lesbiana o bisexual, no solo a la biológica; el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales; la potenciación de la educación sobre diversidad y un régimen de sanciones para proteger al colectivo LGTBI contra la discriminación.El Consejo de Ministros aprueba la tramitación de la ley, pero todavía le espera un recorrido de varios meses. Un camino en el que se pueden introducir modificaciones al texto original, como pueden ser las enmiendas durante el debate del Congreso de los Diputados.

