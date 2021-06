https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-50-de-los-espanoles-cree-que-la-pandemia-les-hizo-mas-solidarios-1113640904.html

El 50% de los españoles cree que la pandemia les hizo más solidarios

Sobre una muestra de casi 3.000 personas, el 50,3% de los encuestados se identifica con la afirmación de que la pandemia nos volvió más solidarios, frente a un 41,7% que se muestra en desacuerdo y un 7,9% que prefiere no contestar.En cuanto a las relaciones sociales, el 55,4% de los encuestados dice echar de menos las reuniones familiares, reducidas a causa de la pandemia.Sin embargo, en lo que se referente a la vida sexual, la mayoría de los encuestados asegura no haber percibido cambios.En concreto, el 72,9% dice que su vida sexual no cambió durante la pandemia, el 15,3% dice que empeoró y el 6,3% señala que mejoró.Lo que sí sufrió más cambios fue la vida en pareja. El 41% dice echar de menos poder tener citas románticas para sorprender a su pareja y el 72,8% asegura echar de menos la capacidad de poder actividades conjuntas de ocio como cenar fuera, ir al cine o salir a pasear. La incidencia de COVID-19 en EspañaEspaña sumó en las últimas 24 horas 7.081 nuevos contagios y 40 muertes por coronavirus a su recuento oficial, según informó el Ministerio de Sanidad, cuyos datos vuelven a reflejar aumento en la incidencia acumulada.La incidencia acumulada —los nuevos casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes— vuelve a crecer, situándose en 106,8, lo que supone un aumento de casi siete puntos tras la cifra de 100,06 comunicada el 28 de junio.Pese al aumento de los contagios, los datos reflejan la eficacia de las vacunas para limitar la transmisión del virus, ya que el crecimiento de la incidencia se concentra sobre todo en franjas de edad donde todavía no comenzó el proceso de vacunación.Por ejemplo, la incidencia de contagios es de 251 casos por 100.000 habitantes entre quienes tienen de 20 a 29 años y de 243 en personas de 12 a 19 años. En cambio, los mayores de 80 años tienen una incidencia de 22.El reciente crecimiento de casos no se tradujo hasta el momento en un aumento de los ingresos hospitalarios. Actualmente hay un total de 2.389 personas ingresadas por COVID-19 en los hospitales del país, ocupando el 1,96% de las camas ordinarias.De estos pacientes, un total de 620 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, lo que hace que el 6,7% de las camas en Unidades de Cuidados Intensivos del país estén dedicadas a pacientes de COVID-19.En ambos casos, los porcentajes de ocupación de camas por COVID-19 caen respecto a los datos del 28 de junio y se encuentran muy lejos de los picos alcanzados en otros momentos de la pandemia.En cuanto al proceso de vacunación, los últimos datos –publicados en la tarde del 28 de junio– reflejan que 24,7 millones de personas (el 52,2% de la población) ya recibieron al menos una dosis de las vacunas disponibles en España.De ellas, 16 ,6 millones (el 35% de la población) ya recibió la pauta completa de la vacuna que le fue asignada.

