Detectan barco pesquero chino en las cercanías de las islas Galápagos

QUITO (Sputnik) — Un barco pesquero de bandera china fue detectado en las cercanías de las islas Galápagos, en Ecuador, informó el diario El Universo. 29.06.2021, Sputnik Mundo

La embarcación de nombre Shun Xing 18 se instaló al sur de las islas Galápagos.El barco en cuestión es el primero en arribar de los cerca de 300 que integran la flota pesquera internacional que todos los años llega a esta zona, agregó el rotativo.Según el ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, se trata de tres bloques de naves que pueden sumar unas 300 embarcaciones."Son tres bloques de barcos que pueden sumar unos 300 barcos", dijo el funcionario entrevistado por El Universo.Agregó que el Gobierno junto con las Fuerzas Armadas monitorean constantemente los barcos para evitar que ingresen a territorio marino ecuatoriano."Hay un comité activado de Cancillería, los ministerios de Defensa, Producción, Ambiente (…) Se tiene todo el contingente que está trabajando para que esta flota no entre, y si llega a entrar un barco (a territorio marino ecuatoriano), le caerá todo el peso de la ley independientemente de su bandera", enfatizó.El funcionario aseguró que hasta el momento no se ha evidenciado que estas embarcaciones hayan transgredido territorio marítimo de Ecuador, ya que pescan en el corredor marino internacional.En julio de 2020, la Armada detectó la presencia de una flota pesquera extranjera cerca de la Zona Económica Exclusiva Insular (ZEEI) de Galápagos.En dicha área, el Estado ecuatoriano tiene derechos de soberanía con fines de exploración, explotación y conservación de los recursos naturales vivos y no vivos tanto en las aguas como en el suelo y subsuelo del mar.El entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró que las embarcaciones se hallaban en límite exterior de la ZEEI y que ningún buque entró a esa zona.

