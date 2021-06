https://mundo.sputniknews.com/20210629/coordinador-de-la-central-obrera-sanciones-contra-venezuela-jamas-debieron-existir-1113637633.html

Coordinador de la Central Obrera: sanciones contra Venezuela jamás debieron existir

CARACAS (Sputnik) — Si la Unión Europea (UE), Canadá y Estados Unidos levantan sus sanciones contra Venezuela, como dieron a entender, la nación caribeña no... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T16:50+0000

2021-06-29T16:50+0000

2021-06-29T16:52+0000

"Si suspenden las medidas desde luego vamos a tener mejores condiciones, pero no es que estamos agradecidos, porque ellos nunca han debido aplicar esas medidas contra nosotros; esas son acciones de guerra, y cuando alguien deja de agredir a otro país, no es que se les da las gracias", señaló en declaraciones ofrecidas a Sputnik.Las sanciones o medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela aumentaron a partir de 2013, cuando asumió como presidente Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez (1954-2013).Al cerco económico se le sumó una caída inesperada de los precios de petróleo y escándalos de corrupción en ese sector, por lo que los ingresos del país cayeron de forma abrupta.Tres años más tarde, en 2017, la crisis política en Venezuela se agudizó con protestas en las calles; la UE, Canadá y Estados Unidos comenzaron a adoptar sanciones contra funcionarios del Gobierno y contra las principales industrias del país.En medio de esto, los dos países y el bloque regional, que desconocen el mandato de Maduro iniciado en 2019 y el de la Asamblea Nacional electa en 2020, han dicho que saludan avances en Venezuela y que están dispuestos a revisar la política de sanciones."Saludamos los avances sustantivos y creíbles para restaurar procesos e instituciones democráticas esenciales en Venezuela y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral", expresaron en una declaración conjunta.Esto es, a juicio de López, "una demostración de arrogancia", pues considera que las sanciones no deben ser levantadas a cambio de nada, sino que deben ser eliminadas unilateralmente porque constituyen una violación a las leyes y tratados internacionales.Además, destacó que las sanciones han ocasionado "una situación terrible de pérdida del salario", como consecuencia de la hiperinflación, que cerró por encima de 2.000% en 2017, y que solo ha descendido levemente desde entonces.Si las sanciones se levantan, explicó el sindicalista, el cambio económico en Venezuela no será inmediato, pero permitirá avanzar en la recuperación de forma más acelerada.

