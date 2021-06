https://mundo.sputniknews.com/20210628/telegram-twitter-y-facebook-se-exponen-a-multas-por-mantener-contenidos-ilegales-en-rusia-1113596838.html

Telegram, Twitter y Facebook se exponen a multas por mantener contenidos ilegales en Rusia

Telegram, Twitter y Facebook se exponen a multas por mantener contenidos ilegales en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las redes sociales Telegram, Twitter y Facebook se exponen a multas nuevamente por no borrar contenidos que se consideran ilegales en Rusia... 28.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-28T11:09+0000

2021-06-28T11:09+0000

2021-06-28T11:09+0000

multa

twitter

facebook inc. (organización)

telegram

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1093826034_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7f41a4a2c013d5ae349c645edbabe4b2.jpg

El 28 de junio, un juez de paz del distrito Taganski de Moscú levantó tres actas administrativas, por incumplimiento, en relación con la empresa Telegram Messenger, dos en relación con Twitter y dos en relación con Facebook.De acuerdo con las normativas en vigor, una plataforma de internet que no bloquea el acceso a la información prohibida dentro del plazo de 24 horas después de recibir la notificación correspondiente del regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, puede ser gravada con una multa de 800.000 a 4.000.000 rublos (de 11.075 a 55.380 dólares, al cambio actual).En febrero pasado, por ejemplo, se levantaron actas por infracción administrativa contra las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VK, Odnoklassniki, Telegram y YouTube, por no eliminar publicaciones que incitaban a los menores a participar en las protestas no autorizadas en Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/organismo-ruso-multa-a-twitter-facebook-y-google-1113132283.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multa, twitter, facebook inc. (organización), telegram, rusia