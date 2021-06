https://mundo.sputniknews.com/20210628/suprema-corte-de-mexico-declara-inconstitucional-prohibicion-del-uso-ludico-de-la-marihuana-1113614565.html

Suprema Corte de México declara inconstitucional la prohibición de la marihuana

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El pleno de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México aprobó por amplia mayoría una "Declaratoria General de... 28.06.2021

Antes de la votación de ocho a favor y tres en contra , el ministro Juan Luis González Alcántara defendió ante el pleno que el máximo tribunal aprobara la DGI, argumentando que "el mismo Congreso de la Unión (federal) pidió prórrogas en tres ocasiones", sin poder llegar a acuerdos legislativos, y reconoció que la inconstitucionalidad de la ley prohibicionista no estaba resuelta hasta esta fecha histórica.La Suprema Corte de Justicia de la Nación termina así con 101 años de prohibición de la marihuana en México, y abre el camino para que el Congreso regule el mercado de la marihuana, celebraron promotores de una nueva ley reguladora del uso de la planta.El fallo que decreta inconstitucionalidad a la actual legislación prohibicionista surgió de un amparo de judicial en 2015, otorgado por la Suprema Corte a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club cannábico que argumentó el "derecho al desarrollo libre de la personalidad" de personas adultas, para cultivar marihuana para autoconsumo, sin fines de lucro.El 30 de abril pasado venció el tercer plazo que el máximo tribunal había otorgado al Congreso para que emitiera una ley que regulara el consumo lúdico de marihuana, luego de que los congresistas no pudieron alcanzar acuerdos, luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucional la actividad.El Congreso mexicano incumplió durante dos años la orden de la Suprema Corte de "crear un marco legislativo" para la producción, comercialización y consumo lúdico de la hierba..El presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar convocó al debate no presencial de los ministros que emitieron su voto en una sesión transmitida por internet.El 10 de marzo pasado, una mayoría del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados reunió 316 de los 500 diputados para aprobar la ley, pero con polémicos cambios al proyecto original que había aprobado el Senado el 20 de noviembre de 2020 y lo regresó modificado a esa cámara alta.Los grupos parlamentarios opositores protestaron por la transformación del proyecto original de la ley que regularía el uso de marihuana, y los senadores se enfrascaron en una discusión que llegó a un callejón sin salida hasta el histórico fallo judicial de esta fecha.

méxico

