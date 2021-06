https://mundo.sputniknews.com/20210628/ministro-de-hacienda-desmiente-a-sputnik-falacias-sobre-economia-de-nicaragua-1113611835.html

Ministro de Hacienda desmiente a Sputnik falacias sobre economía de Nicaragua

Comentando las noticias que dan por destrozada la economía nicaragüense, que afirman que la culpa la tiene el 'régimen sandinista', Acosta Montalván lamentó que "los medios tarifados" no hayan "logrado evaluar correctamente el desempeño" económico de la nación centroamericana, donde lo que demuestran las cifras es justamente lo contrario."Si bien es cierto que la pandemia impactó notablemente la economía global, Nicaragua fue el segundo menor impactado en Latinoamérica, con una reducción de 2% en 2020. Además, en 2020 fuimos el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída", indicó el ministro, al resaltar entre las claves del éxito "la decisión estratégica de fortalecer el plan sanitario, pero también mantener la economía funcionando, produciendo, exportando y el mercado abierto".Un éxito que se dio también a pesar de factores como el demoledor paso de los huracanes Eta e Iota, así como el fallido golpe de Estado en 2018, "probablemente el peor impacto negativo en la economía" en muchas décadas."Ante ello, todavía el desempeño de nuestra economía en 2020 fue mucho mejor que el de nuestros vecinos. Estamos recuperándonos rápidamente", señaló Acosta Montalván, al considerar probable –según apuntan los datos– que este año el crecimiento de Nicaragua se acerque "al 5%"."Hay estabilidad macroeconómica garantizada", remarcó el ministro, quien anunció mayores gastos e inversiones públicas en la construcción de viviendas, carreteras, infraestructuras hospitalarias, de agua potable y saneamiento, entre otras, con lo cual el crecimiento económico hasta podría superar el 5% en 2021.Unos datos que no sorprenden, teniendo en cuenta que la gestión económica se encuentra en manos de quienes hicieron que el período entre 2007 y 2017 fuera "la mejor década en la historia del país", cuando "se redujo la pobreza en [un] 50% y se ha electrificado el otro 50%" de Nicaragua, además de haberse logrado ampliar significativamente el acceso de la ciudadanía al "agua potable y el saneamiento", así como a la salud pública."La inmensa inversión ha permitido que hoy tengamos la red de infraestructura hospitalaria pública y de alta calidad más grande de Centroamérica", subrayó Acosta Montalván, al reiterar que "no hay una década de mejor avance socioeconómico y mayor crecimiento del PIB per cápita"."La voluntad de esas fuerzas vinculadas a EEUU era derrocar al Gobierno, destruir la economía, y retroceder todo lo que se está avanzando, lo cual no fue posible, aunque el impacto fue muy fuerte: las pérdidas de la economía acumuladas entre 2018 y 2019 –producto del fallido golpe de Estado– suman 7,3% del PIB, y una pérdida de prácticamente 15% del crecimiento proyectado", precisó.De acuerdo con el ministro, no es ninguna casualidad que la presente presión sobre el Gobierno nicaragüense se produzca mientras el país está "volviendo a crecer rápidamente".En este contexto, calificó como "muy importante" el "papel de la USAID", agencia norteamericana para el desarrollo internacional, ahora dirigida por Samantha Power, figura clave durante la intervención de EEUU en Libia, "la mejor economía de África" convertida en ruinas. Un escenario que se busca reproducir en Nicaragua a manos de "organismos no gubernamentales que actúan como agentes extranjeros y reciben recursos fundamentalmente de Washington", denunció.Como ejemplo contrario al injerencismo estadouinidense, Acosta Montalván –quien es también copresidente de la comisión mixta Rusia-Nicaragua– citó el caso de las relaciones con el gigante euroasiático."Nuestra cooperación inició hace 41 años y ha estado desarrollándose en todos los campos: por ejemplo, ha habido un apoyo en la formación de profesionales –en la antigua Unión Soviética estudiaron una gran cantidad de profesionales formados para diferentes campos, incluyendo el militar–, y esas relaciones de una profunda cooperación se han mantenido muy fuertes. Por ejemplo, nosotros somos importadores netos de trigo, o adquirimos medios de transporte relevantes, al tiempo que exportamos a Rusia mariscos, café, carne. Hoy por hoy estamos con un acuerdo de cooperación para la compra de la vacuna Sputnik V que es muy importante para nuestro país. En todos los campos en los que hemos trabajado con la Federación de Rusia, hemos tenido un gran apoyo", manifestó.Por último, Acosta Montalván recalcó, ante los intentos desestabilizadores, que Nicaragua sigue siendo "un país organizado, fuerte, con Gobierno muy efectivo".

