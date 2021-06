https://mundo.sputniknews.com/20210628/merkel-cree-que-los-lideres-de-la-ue-avanzan-en-la-necesidad-de-dialogar-con-rusia-1113598081.html

Merkel cree que los líderes de la UE avanzan en la necesidad de dialogar con Rusia

BERLÍN (Sputnik) — Los líderes de la UE muestran un progreso en el reconocimiento de la necesidad de un diálogo directo con Rusia, declaró en una reunión... 28.06.2021, Sputnik Mundo

La líder germana reconoció que "las relaciones entre Rusia y la UE en la actualidad realmente no se pueden llamar buenas", y recordó que "incluso durante la guerra fría, la gente hablaba", pues "la ausencia de un diálogo no conduce a la solución de los problemas"."Estamos precisando los temas que queremos debatir con Rusia, nos encargamos de trabajar para determinar el formato y las condiciones de las negociaciones. Eso significa que hemos avanzado, pero aún no hemos alcanzado ese objetivo", destacó Merkel.Según la canciller, "el problema consiste en que tal vez no se pueda ir a una reunión de este tipo con una posición unificada ahora".Para Merkel, lo más preocupante son supuestos "ataques híbridos" a los que se exponen Francia, Alemania, Italia y los países bálticos."Creo que resulta imprescindible debatir ese tema no solo entre nosotros, sino hablar directamente sobre eso con el presidente ruso", indicó, agregando que el líder de EEUU, Joe Biden, abordó los ataques en el ciberespacio en la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin."¿Por qué Europa no puede hacer lo mismo?", cuestionó Merkel.Según la canciller germana, los países de la UE deben discutir con Moscú temas como el proceso de Minsk para Ucrania, la situación en Bielorrusia, así como las cuestiones estratégicas del desarme, la paz y la seguridad, el futuro de Siria y Libia, "donde, naturalmente, se puede estudiar con el presidente ruso si resulta posible llegar a unas soluciones comunes".El pasado 23 de junio, el periódico The Financial Times comunicó, citando a fuentes diplomáticas, que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana se pronunciaron a favor de recuperar el diálogo con Rusia mediante una cumbre de la UE como la celebrada en Ginebra entre Biden y Putin.Al día siguiente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que esa iniciativa fue presentada por Merkel y apoyada por el líder francés.Sin embargo, la propuesta suscitó el rechazo de varios miembros de la UE, en particular Países Bajos, Rumanía y las naciones del Báltico.

