La depresión causada por factores relativos al aspecto físico adquiere dimensiones de epidemia

Científicos de la Universidad Estatal de Psicología y Pedagogía de Moscú (MGPPU) elaboraron un método para diagnosticar el perfeccionismo físico, estado en el... 28.06.2021

Este método contribuirá a elaborar medidas de higiene psicológica y de prevención de trastornos que ayudarán a los jóvenes a formar un trato sano y armonioso con su cuerpo y aspecto físico, consideran los investigadores. El artículo se publicó en la revista Konsultativnaya psicología y psicoterapia.En el mundo actual existen trastornos mentales causados por la insatisfacción que sienten los jóvenes con su cuerpo, afirman los expertos de la MGPPU. El factor más importante de estos problemas es el llamado perfeccionismo físico: un estado psicológico en el que se considera muy importante alcanzar ciertos estándares de belleza. Durante los últimos 20 años, estos estándares han cambiado, especialmente, entre las muchachas: de un cuerpo muy delgado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX al aspecto atlético actual con la cintura esbelta y los abdominales y músculos bien desarrollados.Según el concepto histórico y cultural del psicólogo pionero ruso Lev Vigotski, el desarrollo de un individuo se realiza en el proceso de interiorización (el traspaso de lo exterior a lo interior) de normas culturales, reglas, hábitos y estándares. Es decir, en el proceso de socialización y dominio de la ideología que existe en la sociedad. Estas ideas no siempre contribuyen a la salud mental. Según los científicos, las investigaciones actuales de la influencia de la cultura en el aspecto físico muestran que la formación del trato negativo con el cuerpo es consecuencia de la interiorización de la imagen de cuerpo ideal que existe en la actual cultura popular y la comparación con el propio cuerpo.El cambio de estándares de la belleza dicta la necesidad de revisar herramientas de diagnóstico que evalúan el grado de manifestación de tal rasgo como perfeccionismo físico, creen los investigadores. Por eso, los expertos propusieron un nuevo método: la escala de perfeccionismo físico de tres factores.El método consiste de una lista de 10 preguntas que incluye tres subescalas que evalúan la manifestación de la disposición a recurrir a la cirugía plástica para corregir imperfecciones del aspecto físico; altos estándares del aspecto físico y el grado de atención a este, y la inclinación a hacer comparaciones sociales desfavorables del aspecto físico con el de otras personas y sufrimientos en relación con supuestas imperfecciones. "Hemos comprobado la fiabilidad del método en los jóvenes: en la investigación participaron muchachas rusas de 18 a 23 años de diversas universidades del país. Se probó que hay vínculos estrechos entre los indicadores de este método con la insatisfacción sobre el aspecto físico y los indicadores de síntomas de depresión y preocupación", comenta Jolmogórova.Se puede usar este instrumento para revelar grupos de alto riesgo entre los estudiantes jóvenes, señalan los expertos. Además, este método será útil para prestar ayuda psicológica para revelar factores personales de la conducta no adaptativa (entrenamientos de fuerza, dietas rígidas, etc.), así como para tratar la insatisfacción con el aspecto físico y graves estados psicológicos.Según los científicos, el nuevo método debe servir como fundamento para desarrollar medidas de higiene psicológica y prevenir trastornos de la conducta alimentaria, así como depresiones y ansiedades, cuyo crecimiento amenazante entre los jóvenes se observa en las últimas décadas. Según los científicos rusos y extranjeros, el problema ya tiene dimensiones de epidemia.En un futuro, los expertos planean estudiar la dinámica y la estructura del perfeccionismo físico en los últimos años y continuar analizando los vínculos entre este y la insatisfacción con el cuerpo de uno, diversos trastornos psicológicos y prácticas destructivas de los jóvenes para alcanzar un estándar ideal inalcanzable de aspecto físico.

