El principal partido opositor hondureño celebra la Asamblea Nacional a 12 años del golpe

MANAGUA (Sputnik) — El Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), principal fuerza política de oposición en Honduras, celebra su Asamblea Nacional a 12... 28.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-28T05:46+0000

2021-06-28T05:46+0000

2021-06-28T05:46+0000

américa latina

xiomara castro

manuel zelaya

oposición

golpe de estado

honduras

"28 de junio de 2021, 10:00 A.M. (16:00 GMT). Asamblea Nacional. La alianza del pueblo es Xiomara (Castro) presidenta", anuncia a través de las redes sociales un cartel divulgado por la formación política surgida tras la conmoción del golpe de Estado.El coordinador general de Libre, el expresidente Zelaya, aventuró el domingo en declaraciones a Radio América que en Honduras se aproxima un acontecimiento muy grande en los próximos meses, un cambio de régimen.Xiomara Castro, esposa de Zelaya, al igual que en 2013 vuelve a presentarse como candidata de Libre a la presidencia de Honduras para los comicios generales del 28 de noviembre.Zelaya dijo que la presencia en el panorama electoral de la ex primera dama (Xiomara) significa la posibilidad de un cambio radical en el país.Acerca de la candidatura de su esposa Zelaya manifestó que Xiomara Castro terminará con la tradición machista de más de 200 años en el país centroamericano porque es una mujer comprometida con los cambios y las luchas sociales ante una sociedad insensible ante el dolor ajeno."Ella es la alianza", proclamó en referencia, sin mencionarlo, al fallido intento de lograr una plataforma electoral unitaria con el Partido Liberal (centrista y el más antiguo del país) y el Partido Salvador de Honduras (centroderecha).La Asamblea Nacional de Libre, que se reunirá en el Club Campestre Bosques de Zambrano, a 32 kilómetros de Tegucigalpa, también tendrá como lema "No a las ZEDEs (Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo), hasta la victoria siempre".

