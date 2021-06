https://mundo.sputniknews.com/20210628/cuba-es-amor-y-solidaridad-asi-son-las-primeras-horas-de-la-nina-aurora-en-el-ciren-1113606711.html

"Cuba es amor y solidaridad": así son las primeras horas de la niña Aurora en el Ciren

"Cuba es amor y solidaridad": así son las primeras horas de la niña Aurora en el Ciren

La niña uruguaya Aurora Sosa, que viajó a Cuba para recibir un tratamiento en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), podría "volver... 28.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-28T15:55+0000

2021-06-28T15:55+0000

2021-06-28T15:55+0000

américa latina

tratamiento

enfermedades raras

medicina

la habana

salud

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1113606541_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8a7152d946d818d2c6bac6fb6b0c9bfe.jpg

El puñado de familiares que despidió a la niña Aurora Sosa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay, en la madrugada del jueves 24 de junio se convirtió en cientos de abrazos virtuales en internet, donde la historia de la niña uruguaya que viajó a Cuba para recibir tratamiento se replicó ampliamente.Si bien la niña de seis años y su madre, Cecilia Nazzari, debieron guardar cuarentena durante cinco días al llegar a La Habana, el perfil de Twitter de la mujer uruguaya sirvió de ventana para que la multitud sensibilizada con el caso pudiera seguir de cerca las primeras horas de la niña en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren)."Gracias a todos y a todas por el cariño que nos hacen llegar. Cuba es un país hermoso lleno de gente buena. Encontramos el lugar en el cual Aurora tiene todas las chances de poder mejorar. Gracias por regalarnos todo esto", escribió Nazzari en Twitter al llegar a Cuba.La buena atención que ambas reciben en el Ciren fue una constante en las comunicaciones que Nazzari envió desde La Habana a través de sus redes sociales."Ustedes no se imaginan la solidaridad del personal del Ciren. Todos están al pendiente de lo que necesitemos, desde comprar una línea telefónica para poder comunicarnos hasta dibujarle juegos a Aurora para que se entretenga. No caben dudas, Cuba es amor y solidaridad", añadió.Nazzari también destacó gestos del personal del Ciren como acercar a las uruguayas mangos que caen desde los árboles ubicados en el fondo de la habitación en la que se encuentran para que ambas puedan probar ese típico sabor tropical no habitual en Uruguay o facilitarles el libro La Edad de Oro de José Martí para profundizar en la cultura y la literatura cubana.Pero Aurora no solo recibió gestos amistosos, también buenas noticias del cuerpo médico que tendrá a cargo su rehabilitación durante los próximos meses.Las buenas noticias hicieron de Aurora "la paciente más feliz del Ciren" en sus primeros días. La buena recepción incluyó al mismísimo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que la salud de la niña uruguaya "está en buenas manos".Como suele suceder en las redes sociales, Nazzari también recibió comentarios negativos respecto a su estadía en Cuba. Lejos de ingresar en eternas discusiones, intentó zanjar la discusión recordando la razón de su estadía en la isla y los efectos que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos genera en el país."Mi opinión no va a cambiar. Llegamos a Cuba hace tres días en busca de una mejor calidad de vida para Aurora, y es un país que me tiene enamorada. Sé muy bien de las carencias que genera el bloqueo. También sé muy bien del heroísmo con el que resiste el pueblo cubano", remarcó.

https://mundo.sputniknews.com/20210628/en-lo-de-cuba-biden-se-alejo-demasiado-de-obama-1113593781.html

la habana

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tratamiento, enfermedades raras, medicina, la habana, salud, cuba