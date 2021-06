https://mundo.sputniknews.com/20210628/cristiano-ronaldo-se-va-de-la-eurocopa-y-las-redes-estallan-con-memes-1113599719.html

Cristiano Ronaldo se va de la Eurocopa y las redes estallan con memes

Bélgica se impuso por la mínima diferencia ante Portugal enviando a Cristiano Ronaldo a casa. La eliminación de la selección lisa despertó la creatividad de... 28.06.2021, Sputnik Mundo

El gol de Thorgan Hazard a los 42 minutos le dio el pasaje a cuartos de final a la selección belga. El delantero portugués no pudo contener su tristeza e ira tras la derrota. Se sacó la cinta de capitán y la arrojó con fuerza contra el suelo.Después del partido, Romelu Lukaku, estrella de la selección de Bélgica, se acercó a Cristiano para consolarlo. El delantero deja la competición como líder de la tabla de goleadores con cinco tantos. Sin embargo, no logró batir el récord mundial de goles marcados en una selección. Con 109 goles comparte el título del mejor goleador con el futbolista iraní Ali Daei. Se estima que ha sido la última Eurocopa de Ronaldo, ya que durante el próximo torneo en 2024 tendrá 39 años. Tres de los goles que marcó CR7 fueron de penal, por lo que los internautas bromearon que solo es capaz de anotar de una distancia de 11 metros. Asimismo, no quedó en olvido el episodio con las botellas de Coca-Cola que el delantero retiró de la mesa durante una conferencia de prensa.

