BBC: ¿cómplice de la invasión del destructor británico en aguas territoriales rusas?

BBC: ¿cómplice de la invasión del destructor británico en aguas territoriales rusas?

Lo sabía. La BBC lo sabía todo sobre la invasión de aguas territoriales rusas en Crimea por parte del destructor HMS Defender antes de que ocurriera.

BBC: ¿cómplice de la invasión del destructor británico en aguas territoriales rusas?

Parada de autobuses: ¿oficinas de espionaje?Kent. Reino Unido. Un ciudadano de a pie llega a una parada de autobuses cualquiera y se encuentra con unos documentos altamente clasificados del Ministerio de Defensa británico. Sin mucha idea de cómo proceder, atina a llamar inmediatamente a la BBC e informa sobre su hallazgo porque quiere que ese dossier, que incluía emails y presentaciones en Power Point sobre una invasión de un destructor británico a aguas territoriales rusas que estaba por producirse, llegara a manos de la cadena pública. Y llegó. Pero esto se desveló públicamente recién este domingo 27, cuando ya había pasado cuatro días desde los hechos.El resto, ya es historia. Casualidad o causalidad este hallazgo de este ciudadano, y casualidad o causalidad la presencia de un periodista de la BBC en el HMS Defender en el momento en que invadió las aguas territoriales rusas en las cercanía de las costas de Crimea, Reino Unido buscaba una serie de objetivos con todo este tinglado.Para el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, "no podemos ser tan ingenuos de pensar que aquí hubo una pérdida de un documento que cae en manos de un buen ciudadano que lo toma, y lo dirige a la BBC para que lo vea. Aquí estamos en presencia de una operación de inteligencia", advierte.El analista avisa asimismo que se trata de "un pase de factura entre las inteligencias de los grupos internacionales con sus activos en cada país. Porque si esta operación desencadenaba en algún conflicto mayor, era un bombardeo a la cumbre recientemente realizada entre el presidente de EEUU [Joe Biden] y el presidente de la Federación de Rusia [Vladímir Putin]: como todos sabemos, a Inglaterra no le gustó esa reunión".Ministro de Hacienda desmiente a Sputnik falacias sobre economía de NicaraguaGuiarse por los datos objetivos en vez de dejarse llevar por los titulares de la prensa occidental. Es lo que recomienda el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta Montalván, quien expuso en exclusiva a Sputnik los logros del Gobierno del presidente, Daniel Ortega, que están siendo silenciados por los medios dominantes.Comentando las noticias que dan por destrozada la economía nicaragüense, que afirman que la culpa la tiene el 'régimen sandinista', Acosta Montalván lamentó que "los medios tarifados" no hayan "logrado evaluar correctamente el desempeño" económico de la nación centroamericana, donde lo que demuestran las cifras es justamente lo contrario."Si bien es cierto que la pandemia impactó notablemente la economía global, Nicaragua fue el segundo menor impactado en Latinoamérica, con una reducción de 2% en 2020. Además, en 2020 fuimos el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída", indicó al ministro, al resaltar entre las claves del éxito "la decisión estratégica de fortalecer el plan sanitario, pero también mantener la economía funcionando, produciendo, exportando y el mercado abierto".Un éxito que se dio también a pesar de factores como el demoledor paso de los huracanes Eta e Iota, así como el fallido golpe de Estado en 2018, "probablemente el peor impacto negativo en la economía" en muchas décadas."Hay estabilidad macroeconómica garantizada", remarcó el ministro, quien anunció mayores gastos e inversiones públicas en la construcción de viviendas, carreteras, infraestructuras hospitalarias, de agua potable y saneamiento, entre otras, con lo cual el crecimiento económico hasta podría superar el 5% en 2021.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

