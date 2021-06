https://mundo.sputniknews.com/20210628/asi-es-como-debes-tomar-cafe-en-los-dias-calurosos-1113595167.html

Así es como debes tomar café en los días calurosos

Tomar café es un hábito diario de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, en los días de mucho calor se recomienda tomar algunas medidas para... 28.06.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

alimentación

café

La ingesta de café en días extremadamente calurosos no es necesariamente un problema, pero es importante hacerlo con moderación. Esto se debe a que una de los efectos de esta bebida es acelerar la eliminación de líquidos del cuerpo, explica la cardióloga y dietista Asiyat Jachírova. Durante los días calurosos, según Jachírova, es aconsejable equilibrar la ingesta de café y de otros líquidos. De esta manera, se mantienen los niveles de hidratación del cuerpo, algo de gran importancia durante el calor.Según Asiyat, es importante tener prudencia al consumir café combinado con otras bebidas, como el jugo de naranja o una bebida energética, por ejemplo."La combinación de café con jugo no es dañina, pero se debe recordar que el jugo de naranja recién exprimido contiene carbohidratos rápidos. Es decir, en realidad agregamos fructosa, azúcar, al café. Esto agrega calorías, pero no genera saciedad. El café con una bebida energética, a su vez, es una carga adicional para el corazón. Y, en el calor, nuestro corazón ya funciona de un modo algo intenso, esto puede causar consecuencias indeseables para el cuerpo", dijo Jachírova.La cantidad de café que uno debe consumir al día varía de persona a persona, apunta la médica, por lo que lo más recomendable es tener en cuenta los efectos de la bebida en el organismo. Si al tomar una taza más de café la persona se pone ansiosa, nerviosa, taquicárdica, entonces, es hora de detenerse, subraya Asiyat.

alimentación, café