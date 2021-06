https://mundo.sputniknews.com/20210628/ancelotti-entra-rato-vuelve-conde-sigue-y-neymar-sale-el-fisco-espanol-anuncia-sus-morosos-1113604946.html

Ancelotti entra, Rato vuelve, Conde sigue y Neymar sale: el fisco español anuncia sus morosos

La Agencia Tributaria publica su lista actualizada de morosos de 2020. Entre las personas físicas destacan los nombres de deportistas, exbanqueros, actrices... 28.06.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la séptima lista que emite este organismo público desde que empezara a confeccionarlas en 2015. El documento registra un 1,6% menos de morosos y un descenso en la deuda global de unos 100 millones de euros en comparación al último listado. En general, el número de deudores se ha reducido un 20% desde la primera lista. El monto adeudado a la hacienda pública por los integrantes de la lista asciende a fecha de 31 de diciembre de 2020 a 14.100 millones de euros, la cantidad que deben conjuntamente al Estado todos aquellos cuyas deudas superan el millón de euros. Pero la deuda total que el fisco aún tiene pendiente de cobrar es mucho mayor (42.770 millones al cierre del ejercicio de 2019). La lista que publica oficialmente la Agencia Tributaria en su sede electrónica atiende por tanto solo a los mayores deudores, que se elevan a 3.869, entre personas jurídicas y físicas. Altas, bajas y permanenciasTras su fichaje por el Real Madrid CF, se estrena en la lista el italiano Carlo Ancelotti, el flamante entrenador retornado al club merengue. Su deuda con Hacienda es de casi 1,5 millones de euros. También del mundo del fútbol, el delantero brasileño Dani Alves vuelve a engrosar las filas de los principales morosos con algo más de dos millones. En cambio su compatriota Neymar, que destacaba en el listado anterior con una deuda de 34,6 millones, no aparece en el nuevo documento. El hecho de que un deudor anterior no aparezca en la nueva actualización, se debe o bien porque ya ha saldado su deuda, o bien porque la ha reducido por debajo del millón de euros, o bien porque se dispone de un aval que la cubre. Así parece haber sucedido con expiloto de motos Sito Pons, quien llegó a deber a Hacienda 1,9 millones y ya no aparece. Quien sí reaparece es el, por este orden, exministro de Economía, expresidente del FMI, expresidente de Bankia y exconvicto, Rodrigo Rato. Debe 1,3 millones de euros al recaudador. Un clásico que nunca falta en los listados de la Agencia Tributaria es el exbanquero y también expreso Mario Conde, que debe aún 8,3 millones de euros. Aunque en 2019 redujo su deuda en cuatro millones, en 2020 solo ha podido rebajarla en 10.000 euros. La actriz Paz Vega también mantiene su presencia en la lista, pues, lejos de minorarse su deuda con el fisco, se ha incrementado en 440.000 euros más, hasta superar levemente los tres millones. Del ámbito de la televisión, la presentadora Patricia Conde sigue integrando la lista, pues pese a rebajar ostensiblemente su anterior deuda (1,9 millones), en 2020 todavía superaba el límite de entrada (1,1 millones). Y proveniente del mundo de las letras, el novelista Ildefonso Falcones supone una novedad en la lista merced a una deuda de 1,3 millones. Pendientes de juicio y acogidos a la amnistía fiscal de 2012, el fiscal pide para él y su esposa nueve años de prisión y una multa por valor de 2,9 millones.Las que másNo son personas físicas, sino jurídicas. O sea, empresas. La inmobiliaria Reyal Urbis encabeza la lista con 341 millones de euros de deuda, apenas un millón menos que el ejercicio anterior. Le sigue de cerca Isolux, un grupo del sector de la ingeniería y la construcción, con 329 millones. Con 214 millones completa la terna de morosos entre los morosos Nozar SA, otra promotora inmobiliaria. Pra y Aifos son otras inmobiliarias con deudas millonarias frente a Hacienda. La primera debe 97 millones de euros y la segunda 93 (en 2020 debía 98 millones). Aifos además proporciona la persona física que más dinero debe al fisco, pues una de sus gestoras, Teresa Maldonado, encabeza este año el ránking con casi 15,7 millones en sustitución de Neymar. Entre las novedades, la compañía de reparto a domicilio Glovo entra por primera vez en la lista con una deuda de 1,4 millones de euros, una bagatela en comparación contra nueva entrada como la de Desarrollos Empresariales Ñápoles (31,8 millones). Varias sociedades deportivas repiten presencia, como es el caso del Estudiantes, club histórico de baloncesto que acaba de perder la categoría en la liga ACB. Tras haber reducido su deuda en un millón, aún debe algo más de cuatro. Bastante menos que los clubs de fútbol Unión Deportiva Salamanca (13,4 millones), Unión Deportiva Lleida (11 millones) o Real Murcia (10 millones).

