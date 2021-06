Alerta en el Paraná: baja el caudal del río y se complica la exportación de granos

https://mundo.sputniknews.com/20210628/alerta-en-el-parana-baja-el-caudal-del-rio-y-se-complica-la-exportacion-de-granos-1113592835.html

En una semana el panorama podría complicarse aún más y hasta el inicio de la primavera no habrá una situación clara, pronostica Infobae. Los barcos están cargando 9.300 toneladas menos de lo habitual.A causa de una bajante de 0,05 centímetros en el caudal del río Paraná, los barcos exportadores están saliendo con 9.300 toneladas menos de lo habitual para esta época del año.En cuestión de una semana, la medición pasó de 0,36 metros de profundidad, a la altura de los puertos de Rosario, a 20 centímetros. Según datos de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), en mayo del año pasado, el hidrómetro de Rosario marcaba solo ocho centímetros sobre cero. En esta ocasión, falta para llegar a ese punto, pero es un escenario posible que podría darse ante la sequía que azota la región.Guillermo Wade, gerente de la Cámara explica al medio: “Igualmente, vamos a llegar porque esto va a seguir bajando, vamos a tener el río Paraná muy bajo. El año pasado estuvo en ocho centímetros positivos y ahora, al menos, todavía estamos en valores positivos, pero hay una parte final donde se complica la navegación”. Una diferencia de siete centímetrosDe aquí a una semana se pronostica que el hidrómetro baje 20 centímetros desde los 13 centímetros que se registraron el último martes. En otras palabras, los buques están cargando 4 pies y 3 pulgadas menos (1, 29 m) de lo habitual en un año con un caudal considerado normal para estos meses. Los expertos hablan de un enorme impacto en este momento.El integrante de la Cámara explica que actualmente, los barcos complementan la carga en Quequén o en Bahía Blanca y los puertos del sur de Brasil. Y aclara que ni siquiera se pueden cargar completos los handymax (150-200 m de eslora), en su defecto, se cargan casi 7.600 toneladas menos de lo habitual y en un panamax unas 9.300 toneladas menos. En este momento, un barco de panamax de 47.000 toneladas de harina o 55.000 toneladas de grano, por ejemplo, están cargando 9.300 toneladas menos para poder salir.El récord histórico de bajante del que se tiene registro en Rosario data de 1944, donde alcanzó menos de 1,32 por debajo del cero.La llegada de la primaveraJuan Carlos Bertoni, presidente del Instituto Nacional del Agua (INA) confirmó que la Cuenca del Plata y el Paraná tienen una bajante extraordinaria, situación que impacta tanto a Brasil como a Argentina. En el país vecino no ocurría un panorama similar desde hace 91 años, y en Argentina, la más crítica se dio en 1884.La característica particular de este fenómeno, contó, es la gran extensión que abarca y por ello se decretaron las alertas en ambos países. “Impacta a ríos tan importantes como el Paraguay, Iguazú y afluentes del Paraná. Brasil ya ha decretado la emergencia hídrica hasta fines de noviembre”, aclaró.Para los próximos meses, en el INA prevén que la bajante se extienda hasta avanzada la primavera. El INA y el Instituto de Políticas Hídricas están en negociaciones y contactos con las autoridades técnicas y políticas de Brasil para ver cómo tratar esta sequía.

