Unos elefantes viajan más de 500 km y desconciertan a los científicos

Hace más de un año, una manada de elefantes asiáticos salvajes emprendió un viaje a través de China. Los animales ya han cruzado cientos de kilómetros desde su... 27.06.2021, Sputnik Mundo

ciencia

elefante

asia

china

No es algo fuera de lo común que los elefantes se desplacen por pequeñas distancias, pero la manada en cuestión ya ha recorrido más de 500 kilómetros desde que abandonó su hábitat original, la Reserva Natural Nacional Xishuangbanna, ubicada en el suroeste del país, cerca de la frontera con Birmania y Laos.Desde que han empezado su expedición hacia el norte de China, los elefantes han entrado en diversos pueblos y ciudades. Algunas localidades pasaron incluso a prepararse con antelación para responder a la presencia de los enormes mamíferos. Las autoridades ponen cebos de comida y bloquean carreteras con camiones para redirigir a los elefantes a un lugar seguro. Las últimas observaciones sugieren que la manada volvió a desplazarse hacia el sur, pero no se sabe si van de regreso a su punto de partida. Es más, tampoco se conoce la razón que hizo que los animales se fueran tan lejos de ahí. De hecho, este es el viaje más largo de elefantes en el país del que se tenga registro.De acuerdo con el especialista, el viaje de los animales podría estar relacionado con la dinámica social del grupo. Los elefantes son matriarcales y la hembra más vieja suele liderar las manadas. Los machos solo se quedan con el grupo hasta la pubertad, cuando pasan a desplazarse solos o, durante un breve período de tiempo, con otros machos. Los machos se unen temporalmente con las hembras para aparearse.La manada en cuestión empezó su jornada con alrededor de 17 ejemplares, siendo tres de ellos machos. Dos se fueron al principio del viaje, pero uno de ellos se quedó durante bastante tiempo, antes de separarse del grupo a principios de junio.Los investigadores que siguen a los animales se sorprendieron, además, por el hecho de que dos de las hembras dieron a luz en el viaje. Los elefantes son mamíferos de hábitos y rutinas, así que es bastante inusual que se muden a nuevas áreas cuando están a punto de parir.Asimismo, las famosas imágenes de los elefantes durmiendo juntos, que se hicieron virales a principios del mes, también retratan un comportamiento poco común. Normalmente, solamente las crías duermen en el suelo, mientras que los animales adultos sencillamente se apoyan, a menudo en árboles, para descansar.Los investigadores coinciden que el viaje de la manada no puede llamarse migración, ya que no sigue una ruta fija. Creen que el movimiento de los animales se debe a la reducción de sus hábitats causada por la urbanización y la deforestación. Lo más probable es que la manada podría estar buscando un nuevo hogar con mejor acceso a los alimentos, ya que cada animal necesita ingerir entre 150 y 200 kilogramos de alimentos al día.

