Una razón para empezar el día con un pedazo de chocolate

Un nuevo estudio reveló que comer una cantidad concentrada de chocolate por la mañana puede ayudar al cuerpo a quemar grasa y a disminuir los niveles de azúcar... 27.06.2021, Sputnik Mundo

Los científicos de la Universidad de Murcia en España y del Hospital Brigham and Women's en Boston (EEUU) llevaron a cabo un ensayo aleatorio, controlado y cruzado con 19 mujeres posmenopáusicas para averiguar los efectos de comer chocolate a diferentes horas del día.Las participantes consumieron 100 g de chocolate con leche por la mañana, una hora después de despertarse, o por la noche, una hora antes de acostarse. Compararon el aumento de peso y muchas otras medidas con la no ingesta de chocolate.Resultó que la ingesta de chocolate por la mañana o por la noche no provocó un aumento de peso en estas mujeres. Al revés, un consumo elevado de chocolate durante las horas de la mañana podría ayudar a quemar grasa y a reducir los niveles de glucosa en sangre.Al mismo tiempo, el chocolate consumido por la tarde o noche alteró el metabolismo del descanso y el ejercicio de la mañana siguiente.Asimismo, el consumo de chocolate por la mañana o por la noche puede influir en el hambre y el apetito, la composición de la microbiota y el sueño, entre otras cosas, revelaron los científicos."Nuestras voluntarias no ganaron peso, a pesar de aumentar la ingesta calórica. Nuestros resultados demuestran que el chocolate redujo la ingesta de energía ad libitum, lo que concuerda con la reducción del hambre, el apetito y el deseo de comer dulces observada en estudios anteriores", agregó Marta Garaulet, autora del estudio.

