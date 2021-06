https://mundo.sputniknews.com/20210627/un-snack-ideal-para-cuando-ves-television-1113587142.html

Un 'snack' ideal para cuando ves televisión

Un 'snack' ideal para cuando ves televisión

Si eres de los que te gusta ver televisión acompañado de algo para comer, este truco es para ti. El nutricionista Alexéi Kovalkov ha explicado a Sputnik cuáles... 27.06.2021, Sputnik Mundo

Agregó que usualmente cuando la gente ve la televisión, no se da cuenta de lo que consume y come más de lo necesario, pero para quienes no pueden evitarlo reveló un truco con el que se benefician todos."Para los que no pueden dejar de comer, recomiendo coger pimientos, cortarlos en rodajas finas como si fueran patatas fritas, pelarlos y echarles diferentes tipos de especias. Crujirán como las patatas fritas y tendrán un sabor a diferentes especias en la boca, no el sabor del pimiento en sí. Mientras se ve una película, se puede comer un plato entero de estos que no causará ningún daño al cuerpo. Por el contrario, traerá solo beneficios y vitaminas. También se puede poner en un tazón tomates, pepinos, lechuga y poco a poco consumirlos mientras se ve una película", aconsejó el nutricionista.Según Kovalkov, también se puede tomar un vaso de Coca-Cola Light, así como agua con o sin gas y es mejor renunciar a los zumos recién exprimidos."Cuando se bebe un zumo recién exprimido, el azúcar entra rápidamente, hay una enorme liberación de insulina destruyendo el páncreas y puede conducir al desarrollo de la diabetes en seis años. Un vaso de zumo de naranja contiene más hidratos de carbono que un vaso de Coca-Cola, por lo que no debes abusar de él. Sobre todo porque no puedes controlar la cantidad que bebes mientras estás distraído con la televisión", concluyó.

