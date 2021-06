https://mundo.sputniknews.com/20210627/trump-en-ohio-el-expresidente-vuelve-para-reforzar-el-gop-y-recuperar-el-congreso-1113591827.html

Trump en Ohio: el expresidente vuelve para reforzar el GOP y recuperar el Congreso

Trump en Ohio: el expresidente vuelve para reforzar el GOP y recuperar el Congreso

El expresidente de EEUU, Donald Trump, sigue siendo altamente popular a pesar de estar bloqueado en las principales plataformas de medios, como admite la... 27.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-27T22:48+0000

2021-06-27T22:48+0000

2021-06-27T22:48+0000

internacional

donald trump

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109133/09/1091330924_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_2187835e44d463b5864106c1ab1086e0.jpg

El pasado sábado 26, tuvo lugar un mitin del expresidente Donald Trump en el recinto ferial del condado de Lorain, Ohio, donde reunió a miles de sus partidarios. En la pancarta que llevaba un pequeño avión que sobrevolaba la multitud se podía leer: "Ohio es tierra de Trump".Trump aspira a ganar las elecciones de medio mandatoMichael Shannon, comentarista político y columnista de Newsmax, asegura que Trump, puede hacer que la gente vote y ser muy valioso en las elecciones intermedias. Así, Trump, en su discurso prometía a la multitud: "Vamos a recuperar la Cámara, y vamos a recuperar el Senado".En 2022, los 435 escaños de la Cámara Baja y 34 de los 100 escaños de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos estarán en juego.Asimismo, el expresidente instó a los votantes republicanos a conseguir una " gigantesca victoria" para los republicanos y pidió deshacerse de los RINO (Republican In Name Only), es decir, los republicanos solo de nombre, uno de los cuales, como mencionó, es Anthony González, un representante del GOP de Ohio.Pamela Geller, activista política, bloguera y redactora jefa de Geller Report le da la razón a Trump cuando arremete contra estos RINO.Según Geller, los demócratas manipularon las elecciones de 2020 y no descarta que el incidente de DC haya sido una trampa para los partidarios de Trump desprevenidos. Y añade:"Si no paramos a [los demócratas] ahora, harán imposible que las personas libres se pronuncien y se opongan a su agenda, que luego nos impondrán, en detrimento de esta nación y del mundo en general. El futuro de las sociedades libres en todo el mundo está en juego ", advierte, refiriéndose a la creciente censura en las redes sociales y en la prensa convencional.El desastre de la Administración BidenTrump no perdió la baza de criticar a la Administración Biden-Harris por sus políticas migratorias durante el mitin de Ohio y mencionó la visita de Kamala Harris a El Paso, una ciudad de Texas ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Una visita que, según él, hizo porque él mismo la había programado con el gobernador de Texas, Greg Abbott. La Administración Biden se ha visto criticada por su política migratoria tanto por la derecha como por la izquierda progresista. https://sputniknews.com/us/202106261083248214-why-vp-kamala-harris-southern-border-trip-has-added-insult-to-injury-to-whs-migration-policies/Shanon lamentó también el débil desempeño de Biden en el G7 a principios de este mes.El doble mensaje de TrumpMientras se refería a las elecciones de 2022 durante el mitin, Trump se contuvo al hablar sobre la probabilidad de probar suerte en 2024, lo que sigue siendo uno de los temas más discutidos desde su derrota en noviembre —que Trump nunca ha reconocido—, según su última entrevista con Just the News.Según Shannon, en el mitin del sábado en Ohio el exmandatario transmitió un "mensaje doble": primero, que no se ha marchado en silencio y que todavía quiere participar; y en segundo lugar, que aunque es posible que no se presente a la presidencia en 2024, sí será "una especie de maestro de ceremonias del Partido Republicano, que realizará mítines para energizar la base y respaldar a los candidatos".

https://mundo.sputniknews.com/20210611/trump-dice-que-escribe-la-madre-de-todos-los-libros-y-trabaja-en-nuevo-proyecto-1113155652.html

https://mundo.sputniknews.com/20210614/donald-trump-cumple-75-anos-los-mejores-memes-del-carismatico-politico-1113198776.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, eeuu