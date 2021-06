https://mundo.sputniknews.com/20210627/presidente-checo-los-lideres-europeos-no-tienen-por-que-temer-contactos-con-putin-1113586646.html

Presidente checo: los líderes europeos no tienen por qué temer contactos con Putin



PRAGA (Sputnik) — Los líderes europeos no tienen por qué temer contactos con el presidente ruso Vladímir Putin, afirmó el presidente de la República Checa... 27.06.2021

"La gente debería comunicar; para mí, esto es un axioma; si no comunican, se puede sospechar que tienen un complejo de inferioridad y por eso tienen miedo de los contactos con la otra parte. [El presidente de EEUU, Joe] Biden no temía los contactos con Putin". ¿Por qué deberían temerlo los representantes de la UE?", dijo Zeman al canal CNN Prima NEWS.Así respondió a la pregunta sobre el futuro desarrollo de las relaciones de la UE, en particular la República Checa, con Rusia.El pasado 23 de junio, el periódico The Financial Times comunicó, citando a fuentes diplomáticas, que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel se pronunciaron a favor de recuperar el diálogo con Rusia mediante una cumbre de la UE como la celebrada en Ginebra entre Biden y Putin.Al día siguiente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que esa iniciativa fue presentada por Merkel y apoyada por el líder francés.Sin embargo, la propuesta suscitó el rechazo de varios miembros de la UE, en particular Países Bajos, Rumanía y las naciones del Báltico.

