Más no siempre es mejor: fortalecer demasiado el sistema inmune puede ser peligroso para la salud

Más no siempre es mejor: fortalecer demasiado el sistema inmune puede ser peligroso para la salud

Tomar inmunoestimulantes sin consultar al médico puede provocar el desarrollo de enfermedades autoinmunes, advirtieron médicos rusos. 27.06.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

sistema inmune

salud

Los inmunoestimulantes son sustancias que mejoran el sistema inmunitario potenciando directa o indirectamente la actividad de cualquiera de sus componentes. Mucha gente toma estos fármacos por si acaso, pero su uso incontrolado no solo no fortalece el sistema inmunitario, sino que puede provocar el desarrollo de enfermedades autoinmunes, explicaron los médicos inmunólogos en una conversación con el diario ruso Izvestia. En primer lugar es necesario examinar el estado del sistema inmunitario.Como explica el alergólogo e inmunólogo Vladímir Bolibok, el efecto de estos fármacos está dirigido a reforzar el sistema inmunitario, por lo que tomarlos puede ser dañino para algunas personas. "Si se trata de algo inofensivo, por ejemplo pociones de hierbas, bienvenido sea. Otra cosa es cuando hablamos de cosas más serias. Si una persona tiene una enfermedad autoinmune, cualquier inmunoestimulante está estrictamente contraindicado", explicó el médico al hacer hincapié en que en este caso tales fármacos solo alimentarán la agresión del sistema inmune contra su propio tejido.Algunos tumores tienen receptores que pueden responder a la administración de inmunoestimulantes, detalló la inmunóloga clínica Natalia Kalínina"La prescripción repetida de este tipo de fármacos puede provocar el efecto contrario: causar una depresión de la inmunidad. También puede conducir a la interrupción de la respuesta inmunitaria y a la aparición de células autoespecíficas", explicó la especialista.También recordó que las mismas células pertenecen tanto al sistema inmunitario como al hematopoyético, por lo que estos fármacos pueden provocar el desarrollo de enfermedades hematológicas.Cualquier medicamento cuya acción esté destinada a estimular la inmunidad debe ser prescrito por un especialista, aseguró Mijaíl Kóstinov, jefe del laboratorio del Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros Méchnikov."Deben hacerlo médicos que entiendan, no solo que sepan leer y que conozcan el estado del paciente —no importa si es viejo o joven— y solo entonces prescribirán esos medicamentos", subrayó al desaconsejar tomar algo caóticamente por cuenta propia.Asimismo, indicó que cualquier enfermedad respiratoria hasta que no se hace crónica entrena el sistema inmunitario humano.

