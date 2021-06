https://mundo.sputniknews.com/20210627/isabel-ii-extiende-una-rama-de-olivo-a-harry-y-meghan-1113584025.html

Isabel II extiende una rama de olivo a Harry y Meghan

La reina británica Isabel II ha invitado a su nieto Harry y su mujer Meghan a su Jubileo de Platino que se celebrará en Londres en junio de 2022. 27.06.2021, Sputnik Mundo

Según The Mail on Sunday, Harry y Meghan pueden asistir al desfile oficial, que formará parte de las festividades del jubileo para conmemorar los 70 años de la reina en el trono.Pero quedan dudas sobre si la pareja aparecerá en el balcón del Palacio de Buckingham junto a la reina y otros miembros de la realeza para el tradicional vuelo de la Real Fuerza Aérea, subraya el medio.Su fuente informa que la presencia de los duques de Sussex en el balcón del público se decidirá más tarde.Aunque la redacción de The Daily Mail puso este material de relieve como el más importante del día después de la escandalosa dimisión del secretario de Sanidad, Matt Hancock, captado besando a su ayudante, los lectores de este medio británico no respaldan su ardor.Por su parte, los súbditos de Isabel II de todo el globo, de la Mancomunidad de Naciones, muestran su desconfianza total tanto en la pareja de Sussex, como en la familia real "si aceptan a los desertores de vuelta".

