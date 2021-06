https://mundo.sputniknews.com/20210627/elecciones-en-francia-golpe-a-la-extrema-derecha-decepcion-para-los-centristas-1113592054.html

Elecciones en Francia: golpe a la extrema derecha, decepción para los centristas

Elecciones en Francia: golpe a la extrema derecha, decepción para los centristas

El partido de ultraderecha Reagrupación Nacional de Marine Le Pen fracasó en las elecciones regionales en Francia, según muestran los datos preliminares... 27.06.2021, Sputnik Mundo

Antes de las elecciones, los expertos predijeron la victoria de Reagrupación Nacional en al menos dos de las 13 regiones, pero según los resultados de la primera vuelta, el partido realmente reclamó la victoria en solo una de ellas: Provenza-Alpes-Costa Azul. En la segunda vuelta, que tuvo lugar este 27 de junio, la ultraderecha tampoco logró ganar en esta región.Los observadores creen que una de las razones de estos resultados es la participación extremadamente baja: las elecciones en las regiones en medio de la pandemia de coronavirus y el buen clima de verano boreal causaron incluso menos interés de los votantes en 2021 de lo habitual. Alrededor de 2/3 de los franceses no ejercieron su derecho de voto.Estas elecciones fueron importantes para Reagrupación Nacional para demostrar que su electorado son personas que realmente quieren ver a este partido en el poder, y no solo quienes, habiendo votado por la ultraderecha, protestan contra otros partidos.Otro gran perdedor en las elecciones regionales es La República en Marcha del presidente francés Emmanuel Macron. Como no ha gobernado en ninguna de las 13 regiones, no lo hará tampoco en los próximos seis años. Los centristas recibieron alrededor del 10% de los votos a nivel nacional. Al igual que con la extrema derecha, el partido de Macron fracasó porque su electorado no mostró interés en las elecciones regionales.Como resultado, en la segunda vuelta, los franceses dieron preferencia a los partidos más "tradicionales" de izquierda y derecha. Así, varias coaliciones de derecha (sin Reagrupación Nacional) obtuvieron el control sobre siete regiones de Francia continental, mientras que las coaliciones de izquierda sobre más de cinco. Córcega tradicionalmente votó por los nacionalistas locales.Sin embargo, como señaló el canal de televisión BFM TV, es poco probable que tales resultados reflejen el equilibrio real de poder en la política francesa en vísperas de las elecciones presidenciales de 2022. Macron y Le Pen siguen siendo los favoritos en las elecciones presidenciales, según una encuesta realizada por Ipsos y Sopra Steria antes de la segunda vuelta de las elecciones regionales.

