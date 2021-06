https://mundo.sputniknews.com/20210627/colombia-recibe-19-millones-de-dosis-de-sinovac-de-las-que-400000-son-para-privados-1113583801.html

Colombia recibe 1,9 millones de dosis de Sinovac, de las que 400.000 son para privados

Colombia recibe 1,9 millones de dosis de Sinovac, de las que 400.000 son para privados

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia recibió 1.900.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, de las cuales 400.000 están destinadas... 27.06.2021

américa latina

vacuna contra coronavirus

colombia

"Esta tarde recibimos un nuevo lote de 1.900.000 dosis de Sinovac, de las cuales 400.000 son para que el sector privado inicie vacunación gratuita bajo parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, y los 1,5 millones restantes son para continuar con nuestro Plan Nacional de Vacunación", escribió el presidente de Colombia, Iván Duque, en su cuenta de Twitter.El pasado 18 de junio el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que tales vacunas para los privados llegarían el 28 de junio, pero en esa ocasión señaló que arribarían tres millones de biológicos, de los cuales 1,5 millones serían para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación, mientras que las restantes 1,5 millones serían destinadas para que los privados iniciaran su proceso.Sin embargo, el Gobierno no precisó si para el 28 de junio se espera una nueva llegada de más vacunas para los privados.El 20 de abril fue publicada la resolución 507 del Ministerio de Salud, mediante la cual se autoriza a particulares la compra de vacunas contra el COVID-19 para apoyar el Plan Nacional de Vacunación (que inició el 17 de febrero), pero con una serie de restricciones.Tales restricciones contemplan que los particulares sólo podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para uso de emergencia, y no podrán ser vendidas, ya que su aplicación debe ser gratuita.Asimismo, su aplicación deberá ser "en consonancia y concordancia con el Plan Nacional de Vacunación", y los particulares deberán disponer de una logística "que esté debidamente presentada en términos de refrigeración y aplicación".La norma también establece que la aplicación de las vacunas por parte de particulares "no podrá distraer recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación", por lo que deberán contratar personal adicional para dicha labor, "de conformidad con el principio de equidad y de gratuidad y según los grupos etarios poblacionales determinados".Colombia reportó el 26 de junio 33.594 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra de contagios en una sola jornada, con lo cual el número total de contagios registrados en el país desde la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020, totaliza ahora 4.126.340 casos.Por su parte, el número de fallecidos en las últimas 24 horas alcanzó las 693 personas, con lo cual el total de decesos en el país como consecuencia del virus suma ya 104.014.Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia, el cual, según advierten las autoridades sanitarias, se extenderá hasta mediados de julio debido, según asegura el Gobierno, a las manifestaciones masivas que lideraron las principales centrales obreras del país en contra del Ejecutivo desde el 28 de abril hasta el 15 de junio.

colombia

