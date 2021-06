https://mundo.sputniknews.com/20210627/auguran-un-desastre-en-europa-por-el-rechazo-a-una-cumbre-con-rusia-1113590130.html

Auguran un desastre en Europa por el rechazo a una cumbre con Rusia

Auguran un desastre en Europa por el rechazo a una cumbre con Rusia

Las relaciones entre Rusia y los países europeos requieren un reinicio urgente, por lo que la negativa a celebrar una cumbre conjunta parece fatal, opinó la... 27.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-27T17:49+0000

2021-06-27T17:49+0000

2021-06-27T17:49+0000

internacional

la unión europea

cumbre

relaciones diplomáticas

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106322/73/1063227350_0:113:3140:1879_1920x0_80_0_0_dd5f696d694539b6a1eb4135752f61e4.jpg

Dio a entender que recientemente Europa ha amenazado en vano a Rusia a través de sanciones y presiones económicas en lugar de establecer contactos. Estas medidas no han llevado a ninguna parte, expresó.En la situación actual, la propuesta de los líderes de Francia y Alemania de celebrar una cumbre conjunta con Rusia está bastante justificada. Sin embargo, la columnista considera que el principal problema es la división de Europa. El intento fallido de negociar una reunión conjunta parece fatal también porque contó con la oposición de los países de Europa del Este que no confían en Rusia, señaló."Esto es un desastre. Europa está dividida, y Putin se relaja y observa cómo los Estados miembros de la UE entran en conflicto entre sí y pierden fuerza", subrayó Scholt.Instó a los países europeos a recobrar la compostura y reestructurarse, por muy difícil que sea, y luego a dialogar con Moscú.La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, propusieron invitar a Putin a una cumbre europea. Más tarde, Merkel informó que no se había llegado a ningún acuerdo para organizar el evento, ya que una docena de países de la UE se opusieron.

https://mundo.sputniknews.com/20210625/el-frente-antiruso-gana-una-batalla-en-la-ue-1113540932.html

2

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la unión europea, cumbre, relaciones diplomáticas, rusia